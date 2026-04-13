KB국민은행, 삼성운용과 개인형IRP 상품가입 이벤트

30일까지 진행…비대면 라이브 투자세미나 운영

KB국민은행은 삼성자산운용과 함께 개인형 퇴직연금(IRP) 경품 추첨 이벤트를 오는 30일까지 한다고 13일 밝혔다.

이벤트 기간 KB스타뱅킹 애플리케이션에서 이벤트에 응모한 뒤 삼성자산운용 타깃데이트펀드(TDF) 또는 코덱스 상장지수펀드(KODEX ETF)에 가입한 고객을 대상으로 금액 구간에 따라 다양한 경품을 지급한다.

삼성자산운용 TDF 상품 기준 ▲300만원 이상~500만원 미만 ▲500만원 이상~1000만원 미만 ▲1000만원 이상 순매수한 고객 중 구간별로 300명씩 스타벅스, 버거킹, 교촌치킨 등 쿠폰을 제공한다.

삼성자산운용 코덱스 ETF 기준 ▲500만원 이상~1000만원 미만 ▲1000만원 이상 순매수한 고객 중 구간별로 300명씩에겐 버거킹, 교촌치킨 쿠폰을 준다.

KB국민은행은 이번 이벤트 기간 중 KB스타뱅킹 자산홈에서 4회 비대면 라이브 투자 세미나도 함께 운영한다. 금융시장 흐름과 시황을 점검하고, 고객이 궁금해하는 퇴직연금 투자전략을 중심으로 실질적 정보를 제공할 계획이다.

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KB국민은행 관계자는 "고객 스스로 개인형 IRP를 관리하고 장기적인 투자 역량을 높일 수 있도록 다음 달과 오는 6월에도 다양한 자산운용사와 협업해 비대면 프로그램을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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