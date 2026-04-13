김태흠지사 "AI산업 차세대 기술 충남도가 선점"
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소부장 특화단지 조성 등 후속조치 당부
김태흠 충남지사
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김태흠 충남지사는 13일 143억 원 규모의 AI 광반도체 핵심부품 제조기반 구축사업 공모 선정과 관련 "AI 산업 차세대 기술을 충남도가 선점하게 됐다"면서 "소부장 특화단지 지정 등 후속조치"를 당부했다.
김 지사는 이날 실국원장회의에서 "삼성전자가 반도체를 주력으로 올해 1/4분기 사상 최대 57조 2000억원의 영업이익을 올렸는데, 도는 재작년 11월 삼성전자와 3조 9000억 원 규모의 투자협약을 통해 천안에 HBM 공정을 신설했다"고 밝혔다.
특히 "아산은 삼성 반도체 완성을 이루는 곳으로 도가 명실상부한 반도체 산업의 중심지가 되고 있다"고 강조했다.
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김지사는 "AI 반도체 후공정 분야의 기술 선점과 기업의 경쟁력 강화를 위한 소부장 특화단지 지정 등 실질적인 방안을 적극 추진해주길 바란다"고 덧붙였다.
충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
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