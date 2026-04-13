한국소비자원, 매장 20곳 40개 제품 조사

춘리마라탕 명동·샹츠마라 아주대·소림마라 가재울

마라탕·땅콩소스서 대장균 등 나와

재고 폐기·위생관리 강화 권고

외식 시장에서 마라탕이 연령대를 불문하고 꾸준한 인기를 얻고 있는 가운데, 일부 프랜차이즈 지점에서 식중독균이 검출돼 위생관리 개선이 시급한 것으로 나타났다.

한국소비자원은 국내 주요 마라탕 프랜차이즈 20곳의 총 40개 제품(마라탕 20개, 땅콩소스 20개)을 조사한 결과 마라탕 1개와 땅콩소스 3개에서 식중독균인 황색포도상구균, 리스테리아 모노사이토제네스, 대장균이 검출됐다고 13일 밝혔다.

마라탕. 해당 사진은 기사 내용과 무관 AD 원본보기 아이콘

세부적으로 '춘리마라탕(명동본점)'의 마라탕과 땅콩소스에서 황색포도상구균과 리스테리아균이 각각 검출됐고, '샹츠마라(아주대직영점)'와 '소림마라(가재울점)'의 땅콩소스에서는 대장균과 리스테리아균이 확인됐다.

식품의약품안전처 산하 식품안전 정보 제공 플랫폼인 '식품안전나라'에 따르면 황색포도상구균은 소금 농도가 높은 곳이나 건조 상태에서 저항성이 강해 식품에서 수개월 생존할 수 있고 평균 3시간 후 발병해 구토, 설사, 복통, 오심 증상이 나타날 수 있다.

리스테리아 모노사이토제네스는 냉장·진공상태에서 증식할 수 있는 저온성 세균으로 구토, 설사, 복통, 발열 등의 증상이 나타나며 임신부는 유산, 사산, 면역취약자는 수막염, 패혈증이 발생할 수 있다. 대장균은 식중독을 가장 많이 유발하는 세균으로 감염되면 설사나 복통, 구토 등의 증상과 혈변, 피로감, 탈수 증상을 동반한다.

마라탕은 조리 후 즉시 섭취하는 식품이다. 함께 곁들이는 땅콩소스도 매장에서 물이나 양념을 혼합해 제조한 뒤 별도의 가열 없이 섭취하는 식품으로 소비자 건강에 직접적인 위해를 끼칠 우려가 있다.

소비자원은 식중독균이 검출된 식품을 제조·판매한 사업자에 재고를 폐기하고 위생관리를 강화할 것을 시정 권고했다. 또 관계기관에 마라탕 판매 업소에 대한 점검 등의 조치를 요청했다. 식중독균이 검출된 제품을 제조·판매한 3개 사업자는 해당 제품의 재고를 폐기하고 조리시설의 위생관리를 강화하겠다고 소비자원에 회신했다.

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소비자원은 해당 식품으로 인해 피해가 발생한 경우 1372소비자상담센터(국번 없이 1372) 또는 소비자24를 통해 상담을 신청할 것을 안내했다. 또 배달·포장된 조리식품은 바로 섭취하고, 즉시 먹기 어려운 경우 냉장 보관한 뒤 충분히 재가열해 섭취하라고 당부했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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