반도건설과 경기지방고용노동청이 주관하는 전문공사업 CEO 안전보건 아카데미 교육 현장. 반도건설 AD 원본보기 아이콘

반도건설이 고양 장항 건설 현장이 현장 위험성 평가 능력의 우수성을 인정받아 경기지방고용노동청이 주관하는 전문건설업체 안전보건 아카데미 교육 현장으로 선정됐다고 13일 밝혔다.

고양 장항 현장에선 '카이브 유보라(KAIVE UBORA)'와 프리미엄 브랜드 상가 '시간'이 최초로 적용된 전체 1700여가구 규모 주상복합 단지를 건립 중이다.

반도건설은 시공 중인 전 현장에 거쳐서 자체 위험성 평가 대회를 실시하고 모범사례에 대한 교육을 지속했다. 자체 우수 현장은 다시 고용노동부와 한국산업안전보건공단이 주최한 '2025년 위험성 평가 우수사례 발표대회'에 참여했다. 그 결과 전국 259개 현장 중 고양 장항 현장이 건설 분야 대상을 수상하는 성과를 달성하며 우수성을 인정받았다.

고양 장항 현장 참관 교육은 경기지방고용노동청이 선정한 전문건설업 30개 업체 최고경영자(CEO)를 대상으로 전체 2주 일정으로 준비된 안전보건 아카데미 교육 중 필수 과정에 해당한다.

반도건설은 현장 안전 강화와 현장 근로자 직무 능력 함양을 위한 교육도 지속하고 있다. 지난달 이정렬 반도건설 시공 부문 대표는 고양 장항 현장을 방문해 현장에 신규 투입된 기술직 근로자의 건설정보모델링(BIM), 증강현실 시연 및 교육을 진행하며 현장 안전과 품질을 직접 챙겼다.

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이 대표는 "협력사와의 지속적인 기술개발과 현장 안전 경영 동반 실천을 통해 이룩한 안전보건경영체계가 다른 건설업계 종사자에게 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 상생 경영을 바탕으로 함께 성장할 수 있는 안전한 현장 근무 환경 조성에 만전을 기울이겠다"고 밝혔다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



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