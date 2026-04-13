그래비티벤처스, 딥테크·반도체·피지컬 AI 스타트업 발굴

'그래비티 풀스' 1기 모집

그래비티벤처스는 딥테크·반도체 소부장·피지컬 AI 분야 혁신 기술 스타트업을 발굴·육성하기 위한 배치 프로그램 '그래비티 풀스' 1기 모집을 시작한다고 13일 밝혔다.

그래비티벤처스는 지난해 중소벤처기업부 팁스(TIPS) 운영사에 선정된 데 이어 올해 스케일업 팁스 운영사로 선정되며 초기 투자부터 스케일업까지 이어지는 단계별 투자 지원 체계를 구축했다. 또한 올해 2월 충남 기업성장 벤처펀드(모태) 자조합운용사로 선정되며 안정적인 투자 재원을 확보, 딥테크 및 첨단 기술 스타트업 투자에 본격적인 드라이브를 걸고 있다.

이번 프로그램은 그래비티벤처스만의 차별화된 3대 핵심 역량을 기반으로 선발 기업의 성장을 가속화하는 데 초점을 맞췄다. 도메인 전문성에 기반한 밀착 지원, 신속한 투자의사 결정 및 집행, 후속 투자 연계를 통한 스케일업 지원까지 이어지는 통합형 밸류업(Value-up)구조가 강점이다.

서류심사를 통과한 기업에는 밀도 높은 비즈니스 고도화를 위한 '원데이 집중 프로그램'과, 실질적인 투자 유치 기회를 제공하는 '그래비티 풀스 데이' 행사 참가 기회가 주어진다.

모집 대상은 딥테크, 반도체 소부장, 피지컬 AI 분야 스타트업이다. 업력 7년 이하의 '초기 트랙'과 업력 제한이 없는 '스케일업 트랙'으로 구분해 기업 성장 단계에 맞춘 맞춤형 지원이 이뤄진다.

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정주용 그래비티벤처스 각자대표는 "기술로 세상을 바꾸려는 팀에게 그래비티는 단순한 재무적 투자자를 넘어, 험난한 데스밸리를 함께 건너는 '코파운더(Co-founder)'에 가까운 파트너가 되고자 한다"며 "차별화된 기술력을 보유한 스타트업의 적극적인 참여를 기대한다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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