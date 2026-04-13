광양·하동 함께 만든 대표 스포츠 축제… 영호남 화합 다져

하동 섬진강의 봄 풍경을 배경으로 5000여 명의 마라토너가 힘찬 레이스를 펼쳤다.

지난 12일 섬진강 둔치에서 열린 '제15회 MBC 섬진강 꽃길 마라톤 대회'가 성황리에 마무리됐다.

이번 대회는 광양시와 하동군, 여수MBC, MBC 경남, 양 시·군 체육회가 공동 주최한 행사로, 지역을 대표하는 봄철 스포츠 축제로 자리매김하고 있다.

하동군, 제15회 MBC 섬진강 꽃길 마라톤 대회 출발 사진 AD 원본보기 아이콘

2009년 첫 대회를 시작한 섬진강 꽃길 마라톤은 영호남 화합과 상생, 시민 건강 증진이라는 가치를 바탕으로 매년 광양과 하동을 오가며 개최돼 왔다. 올해로 15회를 맞으며 지역 간 교류와 우정을 상징하는 행사로 의미를 더했다.

이날 참가자들은 하프 코스, 10㎞, 5㎞ 종목에 출전해 섬진강을 따라 이어진 코스를 달렸다. 하프 코스는 끝들마을 자전거도로, 10㎞ 코스는 중도마을 유채꽃 단지, 5㎞ 코스는 매화마을 방향으로 이어져 참가자들은 달리며 섬진강의 봄 정취를 만끽했다.

기록 경쟁도 치열했다. 하프 코스 남자부에서는 남해군의 구릉 씨가 1시간 18분 38초, 여자부에서는 김해시의 이미자 씨가 1시간 25분 45초로 각각 우승했다. 10㎞ 부문에서는 순천시 오건호 씨(36분 44초)와 진주시 최은숙 씨(41분 32초)가 남녀 1위에 올랐다.

완주 메달에도 특별한 의미가 담겼다. 올해 광양시 주최 대회 메달에는 광양시 지도가 새겨졌으며, 내년 하동군 주최 대회에서는 하동군 지도가 담긴 메달이 제작될 예정이다.

특히 광양과 하동 메달을 하나로 연결하는 퍼포먼스가 진행돼 영호남 화합과 상생의 메시지를 상징적으로 전달했다.

행사장에는 하동군 관광 홍보관과 농특산물 판매 부스, 고향사랑기부제 홍보관도 함께 운영돼 참가자와 방문객들의 관심을 모았다. 스포츠 행사와 지역 홍보가 어우러지며 지역 경제 활성화에도 힘을 보탰다.

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하동군 관계자는 "섬진강의 봄을 배경으로 많은 이들이 함께 달리는 모습 자체가 큰 감동"이라며 "앞으로도 영호남이 함께 만드는 대표 마라톤 대회로 지속 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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