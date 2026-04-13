라오스 최초 AAU 플랫폼 참여

동서대가 라오스 국립대와 협력을 확대하며 아시아 대학 연합 네트워크 확장에 나섰다.

동서대학교(총장 장제국)는 지난 8일 라오스국립대학교와 학술교류 협약(MoA)과 아시아연합대학(AAU) 참여를 위한 업무협약(MoU)을 체결했다고 13일 알렸다.

이날 협약식에 장제국 총장과 라오스국립대학교 푸펫 키오필라봉 부총장, 조대수 기획부총장, 김애진 국제부처장 등이 참석했다.

동서대가 지난 8일 라오스국립대 학술교류 협약 및 아시아연합대학 참여 업무협약을 맺고 있다. 장제국 동서대 총장(왼쪽에서 2번째), 라오스국립대 푸펫 키오필라봉 부총장(왼쪽에서 3번째), 조대수 동서대 기획부총장(맨 왼쪽), 김애진 국제부처장(맨 오른쪽) 등이 카메라 앞에 섰다. AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 동서대가 추진 중인 AAU '국가 다변화 전략'으로 라오스와 첫 고등교육 협력 기반을 마련했다는 점에서 의미가 있다. 라오스국립대학교는 라오스 최초 AAU 회원교로 참여하게 됐다.

이에 따라 AAU는 기존 14개국 162개 대학에서 15개국 163개 대학으로 확대됐다. 아시아 전역을 아우르는 교육 협력 네트워크도 한층 강화됐다.

라오스국립대학교는 1996년 설립된 라오스 대표 국립 종합대학으로 인문·사회·자연과학·공학 등 다양한 분야를 갖추고 있다. 향후 AAU 플랫폼 내에서 교육과 연구 협력의 거점 역할을 맡을 것으로 기대된다.

AAU는 동서대가 주도하는 아시아 대학 연합 플랫폼으로 교육부 '글로컬대학30' 사업의 핵심 과제로 추진되고 있다. 동서대는 협력기관 발굴과 네트워크 확장을 이어왔으며 2025년 시범 운영을 거쳐 2026년 9월 공식 출범을 앞두고 있다.

이번 협약에는 학생·교수 교류를 비롯해 학점 상호 인정, 복수학위 프로그램 운영, 공동 연구 및 학술 세미나 개최, 단기 연수 프로그램 개발 등 구체적인 협력 방안이 포함됐다.

장제국 총장은 "라오스국립대학교와 협력해 AAU가 아시아 고등교육 혁신 모델로 자리잡는 중요한 계기가 될 것"이라며 "아시아 대학 간 지속 가능한 협력 생태계를 구축해 나가겠다"고 힘줬다.

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푸펫 키오필라봉 부총장은 "국제 교류 협력이 확대될 것으로 기대하고 AAU 참여를 계기로 라오스 내 협력도 넓혀가겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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