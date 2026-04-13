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김태흠 충남지사는 13일 중동발 위기 장기화 전망에 "목마를 때 물을 마실 수 있어야 한다"고 말했다.

김 지사는 이날 도청에서 열린 실국원장회의에서 "정부추경보다 선제적으로 어려운 시기에 중소기업·소상공인들이 목마를 때 물을 마실 수 있도록 대책을 추진 중"이라며 "정책을 몰라서 지원받지 못하는 사람이 없도록 각별히 홍보에 힘써주길 바란다"고 당부했다.

도는 지난 11일 26조 규모 정부추경 확정에 따라 자체 추가 지원 대책을 마련해 추진 중이다.

앞서 김 지사는 지난 2일 도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 중동전쟁 장기화에 따른 경제 불안에 '중동戰 대응 835억 규모 민생경제 패키지 가동' 긴급 지원 대책을 밝힌 바 있다.

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도는 ▲중소기업 지원 5개 사업 587억 원 ▲소상공인 지원 4개 사업 248억 원 등 9개 사업에 총사업비 835억1000만 원을 투입할 계획이다.

충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



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