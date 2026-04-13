[포토] 故 소방관들의 넋을 기리며…굳은 표정으로 분향하는 김민석 총리

김민석 국무총리가 13일 오전 9시 13분께 전남 완도군 대성병원 장례식장에 마련된 순직 소방관들의 장례식장을 찾았다. 이준경 기자

김민석 국무총리가 전남 완도 대성병원 장례식장을 찾아 전날 화재 현장에서 순직한 두 소방관의 영정 앞에 분향하고 있다. 이준경 기자

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김민석 국무총리와 관계자들이 13일 오전 완도 대성병원 장례식장에 마련된 완도 냉동창고 화재 순직 소방관들의 빈소를 찾아 조문하고 있다. 안타깝게 산화한 두 소방관은 각각 세 아이의 아빠와 결혼을 앞둔 예비신랑으로 알려져 주위를 더욱 안타깝게 하고 있다. 이준경 기자

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



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