[포토] 故 소방관들의 넋을 기리며…굳은 표정으로 분향하는 김민석 총리
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김민석 국무총리가 13일 오전 9시 13분께 전남 완도군 대성병원 장례식장에 마련된 순직 소방관들의 장례식장을 찾았다. 이준경 기자


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김민석 국무총리가 전남 완도 대성병원 장례식장을 찾아 전날 화재 현장에서 순직한 두 소방관의 영정 앞에 분향하고 있다. 이준경 기자

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김민석 국무총리와 관계자들이 13일 오전 완도 대성병원 장례식장에 마련된 완도 냉동창고 화재 순직 소방관들의 빈소를 찾아 조문하고 있다. 안타깝게 산화한 두 소방관은 각각 세 아이의 아빠와 결혼을 앞둔 예비신랑으로 알려져 주위를 더욱 안타깝게 하고 있다. 이준경 기자


호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
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