불공정거래 악용 쉬운 가상자산 API…금감원, 투자자 주의 당부

설정 조건으로 자동 매매하도록 돕는 API

시세조종·거래량 부풀리기 등 악용 가능성

응용 프로그래밍 인터페이스(API)를 통한 가상자산 불공정 거래 행위가 이어지고 있어 금융당국이 투자자 주의를 당부했다.

금융감독원은 가상자산 시장에서 API를 이용한 불공정 거래 사례 및 이용자 유의사항을 13일 이같이 안내했다.

API는 24시간 거래가 가능한 가상자산 시장에서 이용자가 거래소 매매 시스템을 접속하지 않고도 사전에 설정한 조건에 따라 자동으로 매매할 수 있도록 돕는 시스템이다. 하지만 그만큼 이용자의 매매를 유인해 불공정 거래에 이용되고 있다는 지적이 나온다.

API는 시세조종 수단으로 쓰일 수 있다. 가상자산 시장에서 시장가 매수와 매도를 반복해 거래량을 늘리고, 수동으로 지정가 고가 매수 주문을 제출해 시세를 부풀려 시세조종 세력이 부당이득을 취하는 방식이다.

가짜 매수 주문을 반복해 매수호가 잔량이 많게 보이도록 투자자를 속이는 경우도 있다. API로 고가매수 주문을 제출한 뒤 현재가 대비 일정 비율 낮은 금액대로 가짜 매수 주문을 내 매수 대기 물량이 많은 것처럼 보이게 하는 것이다.

API로 통정매매를 반복해 시장 상황을 왜곡하는 사례까지 있다. 여러 계정으로 통정매매를 통해 거래가 활발한 것처럼 해 투자자 매수를 유도하고, 시세가 오르면 보유물량을 매도해 이득을 얻는 방식이다. 이 밖에도 고가매수 주문을 반복 제출해 목표 매도가격까지 시세를 올리는 경우도 있다.

API 이용자는 가장매매를 주의해야 한다. 소량의 가상자산에 대한 매수·매도 주문을 짧은 시간에 반복 제출해 활발한 거래가 이뤄지는 모습을 형성하고 이 과정에서 자신의 매수·매도 주문이 상호체결되면 가장매매에 해당할 수 있다. 매매 유인을 위해 체결 가능성이 낮은 주문을 제출하고 취소하는 행위를 반복할 시 허수주문으로 간주돼 시세조종 행위에 해당할 수 있다.

일반 투자자는 이유 없이 거래량이 급격히 늘며 가격이 급등하는 가상자산에 대한 추종매수를 자제할 필요가 있다. API를 활용한 시세조종 세력이 개입했을 가능성이 있기 때문이다. 추종매매 이후 시세 급락으로 손실을 보면 단기간에 가격이 회복되지 않아 투자 피해를 볼 수도 있다.

AD

금감원 관계자는 "불공정 거래 가능성이 있는 API 주문에 대해 정밀한 시장 감시 기준을 마련하고, API로 과도하게 매매가 반복되는 계정이 있다면 기획조사를 통해 엄정 조치할 계획"이라고 말했다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>