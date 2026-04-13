산업통상부·코트라, 유통기업 해외진출 지원사업

올리브영·이마트·무신사 등 13개사 선정

"K-소비재 수출 채널로 육성"

산업통상부와 대한무역투자진흥공사(코트라)가 국내 유통산업의 해외 확장 지원에 나선다. 한류 확산과 글로벌 온라인 소비 증가를 발판으로 유통플랫폼을 '수출 전진기지'로 키우겠다는 전략이다.

산업부는 13일 서울 코트라 본사에서 '유통기업 해외진출 지원사업' 협약식을 열고, 최종 선정된 13개 유통 플랫폼 기업들과 함께 해외시장 진출 전략을 논의했다.

이번 사업은 유통산업의 공간적 한계를 넘어 K-소비재 수출을 확대하기 위해 마련됐다. 지난 2월 공모와 평가를 거쳐 오프라인 유통망 8개사와 온라인 역직구 기업 5개사 등 총 13개사가 선정됐다.

오프라인 부문에는 올리브영, 이마트, 무신사, 신세계백화점, 롯데홈쇼핑 등 주요 유통기업이 포함됐으며, 온라인 부문에는 컬리, K타운포유 등 역직구 기반 기업들이 이름을 올렸다.

이날 전략회의에서는 기업별 강점과 해외시장 특성을 반영한 맞춤형 진출 전략이 공유됐다. 각 기업은 유망 진출국과 소비 트렌드, 유통 구조 등을 분석한 계획을 제시하고, 해외 진출 과정에서의 규제·물류·인증 등 애로사항을 정부에 전달했다.

정부는 코트라를 중심으로 시장조사, 마케팅, 물류, 인증 등 해외 진출 전 과정에 대한 지원을 강화하기로 했다. 특히 온라인 분야에서는 역직구 생태계 조성을, 오프라인에서는 현지 유통망을 활용한 K-소비재 수출 거점화를 핵심 축으로 추진할 방침이다.

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산업부 관계자는 "지금은 K-소비재 수요 확대에 맞춰 유통플랫폼이 글로벌 시장을 선점해야 할 시점"이라며 "유통플랫폼을 새로운 수출 채널로 육성해 중소·중견기업의 해외 진출을 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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