부산은행, 해양금융 영역 확대

BNK부산은행(은행장 김성주)이 해상풍력 발전사업 금융에 참여해 해양금융으로 영역을 넓혔다.

부산은행은 지난 9일 산업은행 본점에서 열린 '신안우이 해상풍력발전사업 PF금융 약정식'에 지방은행 가운데 유일하게 참여했다고 13일 알렸다.

이 사업은 전남 신안군 해역에 390㎿ 규모 해상풍력단지를 조성하는 프로젝트다. 장기 전력판매 계약을 기반으로 안정적인 수익 구조를 갖춘 대형 인프라 사업이다. 정부 정책금융과 민간 자금이 결합한 '국민성장펀드 1호 사업'으로 추진된다.

부산은행은 조선·해양 분야에서 쌓아온 금융 경험을 바탕으로 대주단에 참여했다. 기존 선박금융 중심에서 해양 에너지 인프라까지 금융 지원 범위를 확대한 셈이다.

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이번 사업은 발전소 건설과 운영 과정에서 일자리 창출과 연관 산업 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.

노해동 부산은행 해양·IB그룹장은 "해양금융을 기반으로 에너지 인프라 분야까지 금융 지원을 확대하는 계기"라며 "해상풍력 등 신재생에너지와 해양 인프라 금융 지원을 지속해 나가겠다"고 힘줬다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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