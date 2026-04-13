차·라이프스타일 경험 숏폼 콘텐츠로 구현

GM한국사업장(한국GM)은 10일 서울 연희동에서 다양한 분야의 인플루언서들이 참석한 가운데 크리에이터 파트너십 프로그램 '코드 G' 발대식을 개최했다고 13일 밝혔다.

10일 서울 연희동에서 한국GM이 개최한 크리에이터 파트너십 프로그램 발대식에서 라이프스타일 크리에이터들이 기념 촬영을 하고 있다. 한국GM AD 원본보기 아이콘

단순한 차량 시승을 넘어 크리에이터들의 주행 경험과 라이프스타일을 디지털 콘텐츠로 전환하고, 브랜드·크리에이터·소비자 간 새로운 접점을 형성하겠다는 취지다.

참여 크리에이터를 대상으로 콘텐츠 제작 역량 강화를 위한 전문 세션과 네트워킹 기회를 제공하고, 디지털 환경에 적합한 콘텐츠 경쟁력을 높여 고객이 브랜드를 보다 다양한 방식으로 경험할 수 있는 접점을 확대할 예정이다.

행사에는 패션, 여행, 스포츠 등 다양한 분야에서 선별된 라이프스타일 크리에이터 15명이 참석했다. 한국GM은 각 브랜드의 특성과 라이프스타일 요소를 반영한 콘텐츠를 순차적으로 선보일 예정이다.

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윤명옥 한국GM 최고마케팅책임자(CMO) 겸 커뮤니케이션 총괄 전무는 "크리에이터들이 직접 경험하고 느낀 GM 브랜드와 제품에 대한 이야기를 진정성 있게, 자신의 언어와 스타일로 풀어내는 프로그램"이라며 "쉐보레, 캐딜락, GMC와 함께하는 여정 속에서 크리에이터들의 시선과 목소리를 통해 GM의 가치가 더 많은 분께 전해지기를 기대한다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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