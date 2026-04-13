30일까지 2주간 할인·리조트머니 등 제공

파라다이스 파라다이스 close 증권정보 034230 KOSPI 현재가 14,990 전일대비 180 등락률 -1.19% 거래량 128,008 전일가 15,170 2026.04.13 12:26 기준 관련기사 이란전쟁에 항공·여행주 ‘직격탄’…실적 추정치 줄하향 [특징주]파라다이스, 1분기 실적 기대치 하회 전망에 약세 [클릭 e종목]"롯데관광개발, 나 홀로 질주…성수기 기대감↑" 전 종목 시세 보기 시티는 개관 9주년을 맞아 오는 30일까지 객실과 부대시설에서 연중 최대 규모 혜택을 제공하는 '파라페스타(PARAFESTA)'를 개최한다고 13일 밝혔다.

파라다이스시티 개관 9주년 기념 '파라페스타'. 파라다이스 제공 AD 원본보기 아이콘

우선 파라페스타 객실 패키지를 구매한 고객에게 리조트 내 식음, 부대시설 등 다양한 공간에서 자유롭게 사용 가능한 리조트머니 9만원을 제공한다. 파라다이스시티 호텔과 럭셔리 부티크 호텔 아트파라디소 모두 홈페이지 할인가로 만나볼 수 있다. 파라다이스시티 호텔은 조식 1회 혜택이 포함된 2박 상품도 추가했다.

9주년 상품 이용객에게는 객실 체크인 시 현장에서 즉시 당첨 여부를 확인할 수 있는 '골든 티켓'을 제공한다. 이를 통해 파라다이스시티 호텔과 아트파라디소 스위트 객실 숙박권, 온더플레이트 디너 이용권 등 경품을 증정한다. 모든 9주년 상품에는 스파 씨메르와 테마파크 원더박스 등 주요 부대시설 이용 혜택이 포함되며, 멤버십 '리워즈 포인트' 2배 적립 혜택도 더했다. 투숙은 오는 6월30일까지다.

프리미엄 뷔페 '온더플레이트'에서는 오는 30일까지 고급 샴페인과 레드·화이트 와인을 무제한으로 즐길 수 있다. 디저트 카페 '가든카페'에서는 오는 20일부터 26일까지 9주년 기념 햄퍼를 한정 판매한다. 햄퍼는 와인과 음식을 담아 선물하던 유럽 전통에서 발전한 큐레이션 상품이다.

AD

씨메르는 아쿠아스파 2인권에 3시간 추가 혜택을 더해 총 9시간 이용할 수 있도록 구성하고, 베스로브 대여를 포함해 약 50% 할인 혜택을 적용했다. 원더박스는 자유이용권 3인과 카니발 게임 9회권을 결합한 패키지를 약 37% 할인해 판매한다. 발권 시 현장에서 즉시 당첨 여부를 확인할 수 있는 경품 이벤트 참여권도 주어진다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>