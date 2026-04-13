연 750만원 지원, 비수도권 60% 배정…2030년 1만명 확대

과학기술정보통신부가 올해 처음으로 이공계 박사과정생 대상 우수장학금을 도입하며 학부부터 석·박사까지 이어지는 전주기 장학 지원체계를 완성했다. 우수 이공계 인재가 학비 부담 없이 연구에 몰입할 수 있도록 지원 기반을 넓혀 2030년까지 연 1만명 규모로 확대할 계획이다.

과기정통부는 13일 한국장학재단과 함께 '2026년도 이공계 박사우수장학금 사업'을 첫 시행한다고 밝혔다. 국내 자연과학·공학계열 전일제 박사과정생 1000명 내외를 선발해 학기당 375만원, 연 750만원을 지원한다.

2026년 이공계 박사우수장학금 홍보 포스터. 과기정통부 제공 AD 원본보기 아이콘

특히 지역 연구역량 강화를 위해 전체 선발 인원의 60%인 600명 내외를 비수도권 대학원에 배정했다. 지원 대상은 2026년 1학기 기준 국내 대학원 자연과학·공학계열 학과에 입학 또는 재학 중인 전일제 박사과정생이다.

이번 박사 장학금 신설로 정부는 2024년 대학원 대통령과학장학금, 2025년 이공계 석사우수장학금에 이어 학부→석사→박사로 이어지는 성장 사다리를 제도적으로 완성했다.

지난해 신설된 이공계 석사우수장학금도 올해 신규 선발을 병행한다. 전국 이공계 대학원 석사과정생 1000명 내외를 새로 선발해 학기당 250만원, 연 500만원을 지원할 예정이다.

과기정통부는 국정과제인 '기초연구 생태계 조성과 과학기술 인재강국 실현'에 맞춰 이 같은 석·박사 우수장학금 지원을 2030년까지 연 1만명 규모로 확대할 계획이다.

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이준배 과기정통부 미래인재정책국장은 "올해 박사우수장학금 도입으로 우수 이공계 대학(원)생을 위한 전주기 장학 지원체계를 완성했다"며 "청년 과학기술인이 단절 없이 성장할 수 있도록 지원을 지속 확대하겠다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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