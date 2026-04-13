이번주 지방선거 D-50…속속 채워지는 여야 대진표

민주, 대전·충남 등 후보 줄줄이 확정

국힘, 18일 서울시장 최종 후보 결정

오는 6월3일 제9회 전국동시지방선거 'D-50'을 맞이하는 이번 주, 더불어민주당과 국민의힘은 남은 광역단체장 후보를 대부분 확정한다.

14일은 6·3 지방선거 D-50이다. 여의도 정가의 선거 열기는 이미 달아올랐다. 다음 달 14~15일 중앙선거관리위원회의 공식 후보 등록이 이뤄지는데, 여야 주요 후보는 늦어도 이달 말까지 확정된다. 제8회 전국동시지방선거는 국민의힘이 12곳의 광역단체에서 승리했고, 민주당은 5곳 승리에 그쳤다. 이번 지방선거는 민주당 우위가 예상되지만, 야당도 반전을 노리고자 힘을 쏟고 있다. 관심사는 여야의 대진표다.

13일 오후 민주당은 대전시장 최종 후보를 발표한다. 장철민 의원과 허태정 전 대전시장이 결선투표 결과를 기다리고 있다. 국민의힘은 이장우 현 대전시장을 일찌감치 단수공천했다.

14일에는 민형배 의원과 김영록 현 전남지사가 맞붙은 민주당 전남광주통합특별시장 결선투표 결과가 발표된다. 국민의힘은 이정현 전 공천관리위원장과 안태욱 전 광주시당위원장이 도전장을 냈다.

오는 15일에는 민주당 충남도지사 결선투표 결과가 발표된다. 청와대 대변인과 당 수석대변인을 지낸 박수현 의원과 4선 의원 출신의 양승조 전 충남지사가 결선을 치르고 있다. 국민의힘에서는 김태흠 현 지사가 단수공천을 받았다.

이춘희 전 세종시장과 조상호 전 세종시 경제부시장이 맞붙는 민주당 세종시장 결선투표 결과는 오는 16일 오후 발표된다. 국민의힘은 최민호 현 시장이 단수공천됐다.

민주당 제주도지사 후보는 오는 18일 결정된다. 위성곤, 문대림 의원이 16일부터 사흘간 펼쳐지는 결선투표를 앞두고 있다. 국민의힘 후보는 문성유 전 한국자산관리공사 사장이다.

18일에는 국민의힘 서울시장 후보도 결정된다. 경선은 오세훈 서울시장, 박수민 의원, 윤희숙 전 의원의 '3파전'으로 진행되고 있다.

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한편 12일 현재 여야 대진표가 확정된 지역은 5곳 (부산·인천·울산·강원·경남)이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr



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