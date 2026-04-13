인천시는 올 하반기부터 75세 이상 어르신을 대상으로 시내버스 요금을 무료화한다고 13일 밝혔다.

시는 지하철 무임 카드인 기존 시니어 프리패스를 'i(아이)-실버 패스'로 교체 발급해 카드 1장으로 지하철과 시내버스를 모두 무료로 이용할 수 있게 할 계획이다.

인천 i-실버패스. 인천시 제공 AD 원본보기 아이콘

지원 대상은 약 22만명이며, 올해 사업비 170억원은 전액 시 예산으로 충당한다. 시는 지난 3월 카드 디자인을 확정했고, 현재 카드 제작과 교통카드 단말기 시스템 개선 작업을 진행 중이다.

시는 i-실버 패스가 단순한 교통비 지원을 넘어 어르신 이동권을 실질적으로 보장하는 제도가 될 것으로 기대했다. 특히 버스를 포함한 통합 무임 교통비 지원체계 구축은 수도권에서 처음이라고 설명했다.

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인천시 관계자는 "i-실버 패스는 고물가 상황에서 어르신의 교통비 부담을 덜고 일상 이동과 사회참여를 지원하기 위한 정책"이라며 "하반기 시행에 차질이 없도록 준비를 철저히 하겠다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



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