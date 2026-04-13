새벽 청주 상가서 가스누출 추정 폭발 사고

승용차 뒤집히고 유리창 깨지고 파편 가득

주민 8명 병원 치료·7명은 경미한 듯

사진은 폭발 사고 현장의 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

충북 청주의 한 상가건물에서 가스 누출로 추정되는 폭발 사고가 발생해 인근에 있던 주민 15명이 다치는 등 큰 혼란이 빚어졌다.

13일 연합뉴스에 따르면 이날 오전 4시께 청주시 흥덕구 봉명동의 한 3층짜리 상가건물 1층 식당에서 폭발이 일어났다.

차량 뒤집히고 창문 깨져 … 주민 15명 부상

폭발 충격으로 인근에 주차된 차량이 뒤집히고 주변 건물 유리창이 대거 파손되는 등 피해가 잇따랐다. 당시 건물 내 점포는 모두 영업을 마친 상태였던 것으로 파악됐다.

이번 사고로 인근 주민 15명이 다쳤다. 이 가운데 8명은 유리 파편 등에 맞아 피부가 찢어지거나 베이는 부상을 입어 병원 치료를 받았으며 나머지 7명은 병원으로 이송될 정도의 부상은 아닌 것으로 전해졌다.

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사고 직후 현장 일대는 각종 파편이 흩어지고 놀란 주민들이 한꺼번에 대피하면서 아수라장이 되기도 했다. 인근에 사는 50대 A씨는 "아침에 지진이 난 줄 알고 잠에서 깼다"며 "뉴스를 검색해봐도 바로 관련 내용이 없어 폭탄이 떨어진 줄 알았다"고 말했다.

또 다른 40대 B씨는 "창문 바로 앞에서 자고 있었는데 유리 파편이 튀어 얼굴에 상처를 입었다"며 "폭발음이 포병부대 훈련 때 들리던 소리보다 더 크게 느껴졌다"고 전했다.

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당국, 가스 누출에 따른 폭발에 무게

현장에 출동한 한국가스안전공사 관계자는 "식당에서 많이 사용하는 LP 가스통 2개가 터진 것으로 추정되는 잔해물이 있어 현재 점검 중"이라고 말했다.

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소방당국 등은 가스 누출에 따른 폭발에 무게를 두고 정확한 사고 경위와 피해 규모를 조사하고 있다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



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