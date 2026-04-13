LS증권은 아주대학교에서 '대학생 주식투자 강연회'를 개최했다고 13일 밝혔다.

지난 9일 아주대 경영대학 다산관에서 열린 '대학생 주식투자 강연회'에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. LS증권 AD 원본보기 아이콘

이번 강연회는 지난 9일 아주대 경영대학 다산관에서 진행됐다. LS증권이 주최하고 아주대 금융학회 AIFA가 주관했다. 대학생 주식투자 강연회는 주식투자에 대한 실전 정보와 증권업계 취업 멘토링 등을 제공하는 LS증권의 대표적인 청년 금융교육 프로그램이다.

염승환 리테일사업부 이사가 '대한민국 자산시장에 불어온 3가지 대변화'를 주제로 강연을 진행했다. 이어 동사의 김기현 선임매니저와 이정민 매니저가 '2분기 미국시장 전망', '증권사 취업 꿀팁'에 대해 얘기를 나눴다.

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LS증권 관계자는 "대학생들이 투자 이론을 넘어 실제 시장에 대한 이해를 높일 수 있도록 지원하고자 노력하고 있다"며 "앞으로도 미래 투자자인 청년층과 현장에서 직접 소통할 수 있는 접점을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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