여행비 50% 지역사랑상품권으로 환급

기존 참여 지역, 조기 마감 잇따라

지역사랑상품권으로 돌려주는 '반값 여행' 사업의 신규 신청 지역을 확대한다.

고창 구시포해수욕장 전경. 고창군 AD 원본보기 아이콘

13일 문화체육관광부에 따르면 이날부터 고창군, 거창군, 완도군이 '지역사랑 휴가지원' 사업 사전 신청 접수를 시작한다.

이 사업은 문체부가 한국관광공사, 16개 지방정부와 함께 올해 처음 추진하는 제도다. 여행 경비의 50%를 모바일 지역사랑상품권으로 환급해 지역 재방문을 유도하는 방식이다. 환급액은 개인 최대 10만원, 2인 이상 단체는 최대 20만원이다.

앞서 사업을 시작한 남해군과 밀양시, 하동군, 합천군, 고흥군, 영암군, 영광군 등 7곳은 4월분 신청이 조기 마감됐다. 영월군은 4~5월분 신청이 마감됐고, 제천시는 올해분 신청이 모두 끝났다.

문체부는 제천시를 제외한 8개 지역의 경우 5~6월분 신청 재개를 준비하고 있다고 밝혔다. 앞으로는 해남군이 30일, 평창군이 5월 1일, 횡성군이 5월 20일부터 순차적으로 사업을 시작할 예정이다. 강진군은 현재 지방정부 예산으로 사업을 운영하고 있으며, 6월부터 국비 사업으로 전환해 추진한다.

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문체부 관계자는 "지역마다 지원 대상과 신청 방식, 증빙 방법, 상품권 사용 방식 등이 다른 만큼, 신청 전 해당 지역별 안내사항을 확인해야 한다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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