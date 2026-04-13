향상된 콘텐츠 접근성·AI 비서 경험 제공

25W 고속충전·대용량 콘텐츠 저장 가능

KT KT close 증권정보 030200 KOSPI 현재가 62,600 전일대비 500 등락률 +0.81% 거래량 73,760 전일가 62,100 2026.04.13 10:06 기준 관련기사 박윤영 KT 대표, 부산 국제통신센터 점검…"AI 시대 대동맥" 전국민 2만원대 5G 요금제에 주름살 깊어지는 알뜰폰 업계 박윤영 KT 대표 "무거운 책임감…안전한 네트워크 위해 노력" 전 종목 시세 보기 는 태블릿형 인터넷TV(IPTV) 단말 '지니 TV 탭 4'를 출시했다고 13일 밝혔다.

KT 직원이 '지니 TV 탭 4'의 핵심 기능을 이용하고 있다. KT 제공 AD 원본보기 아이콘

지니 TV 탭 시리즈는 집 안 어디서나 자유롭게 실시간 채널과 주문형비디오(VOD)를 즐길 수 있다는 장점이 있다. 이번 버전은 콘텐츠 접근성과 스마트 기능을 강화했다.

우선 지니 TV 위챗 기능을 통해 별도의 애플리케이션(앱) 실행 없이 홈 화면에서 클릭 한 번으로 인기 VOD 콘텐츠를 즉시 시청할 수 있다. 또 구글의 최신 인공지능(AI) 모델인 '제미나이' 호출 기능을 탑재해 검색은 물론 일상적인 정보 문의까지 음성으로 간편하게 처리한다. 한층 진화한 AI 비서 경험을 제공한다고 KT는 전했다.

사용 편의성과 휴대성도 개선했다. 지니 TV 탭 4는 전작과 동일한 11인치 화면과 7040mAh 배터리를 유지하면서도 25W 고속충전을 지원한다. 6GB 메모리(RAM)와 128GB 저장용량은 쾌적한 사용 환경을 제공하며, 최대 2TB까지 지원하는 외장 스토리지를 통해 대용량 콘텐츠 저장도 가능하다.

색상은 그레이 한 가지며, 출고가는 37만9500원(부가세 포함)이다. 이용자는 집 안의 KT 와이파이(WiFi)를 통해 실시간 채널 시청, VOD 다시보기, 키즈랜드 등 KT IPTV 서비스를 이용할 수 있다. 온라인동영상서비스(OTT)와 AI 서비스 등의 콘텐츠도 즐길 수 있다.

기존 KT IPTV 가입 고객은 TV 요금제에 월 8800원(지니 TV 에센스 3년 약정, 복수 단말 기준)을 추가하면 지니 TV 탭 4를 추가 TV로 이용할 수 있다. 단말 단독 구매를 원하는 고객은 KT 모바일 요금제 '삼성 초이스'에 가입하면 약정 기간 단말 할부원금을 최대 14만4000원(2년 약정 기준)까지 할인받는다. 구매·가입은 전국 KT 매장과 공식 온라인몰 'KT 닷컴', 고객센터에서 가능하다.

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손정엽 KT 디바이스사업본부장(상무)은 "지니 TV 탭 4는 IPTV와 AI를 하나의 태블릿에 담아 거실 중심의 미디어 경험을 개인 공간으로 확장한 단말"이라며 "앞으로도 AI 기술을 접목한 다양한 디바이스를 통해 차별화된 미디어 라이프를 제공하겠다"고 말했다.

노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



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