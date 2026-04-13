[특징주]LS일렉트릭, 액면분할 후 거래 재개…52주 신고가

LS일렉트릭( LS ELECTRIC LS ELECTRIC close 증권정보 010120 KOSPI 현재가 181,100 전일대비 23,500 등락률 +14.91% 거래량 1,443,291 전일가 788,000 2026.04.13 10:06 기준 관련기사 '중동 우려 완화' 코스피·코스닥 모두 1%대 상승 마감 [특징주]LS일렉트릭, 북미 AI 데이터센터에 변압기 공급 소식에 7%↑ 구자균 LS일렉트릭 회장 "기술력으로 '초 슈퍼사이클' 시대 판 흔들 것" 전 종목 시세 보기 )이 13일 장 초반 52주 신고가를 찍었다.

이날 오전 9시47분께 LS일렉트릭은 전장 대비 13.01% 오른 17만8100원에 거래되고 있다.

장 초반에는 18만8300원까지 주가가 오르며 1년 중 최고가를 경신하기도 했다.

LS일렉트릭은 주당 가액을 5000원에서 1000원으로 낮추는 5대 1 액면분할을 단행했다. 이에 따라 3거래일간 거래 정지된 뒤 이날 거래를 재개했다. 주식 수는 기존 3000만주에서 1억5000만주로 늘어났다.

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액면분할을 거치면 주식 액면가가 낮아지고 유통 주식 수가 늘어나지만, 기업 가치 본질 자체는 변화시키지 않는다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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