세븐틴 도겸X승관. 플레디스엔터테인먼트(하이브) 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 세븐틴의 도겸과 승관이 부른 신곡 '필 미(Feel Me)'를 13일 오후 6시 발표한다고 플레디스엔터테인먼트가 밝혔다.

'필 미'는 NHN벅스의 음원 프로젝트 에센셜 스튜디오를 통해 선보이는 곡이다. 승관이 작사에 참여해 운명적인 상대를 향한 고백을 가사에 담았다. 경쾌한 리듬과 신스 사운드가 어우러져 도심 속 밤바람을 맞으며 달리는 듯한 자유로움과 설렘을 전한다.

NHN벅스는 "'필 미'는 운명적 사랑을 확신하는 곡"이라며 "영화 같은 서사와 중독성 있는 사운드가 리스너들에게 다채로운 감상을 전할 것"이라고 밝혔다.

도겸과 승관은 지난 1월 발매한 미니 1집 '소야곡'으로 장기 흥행을 이어가고 있다. 타이틀곡 '블루'는 국내외 음원 차트 정상에 올랐고, 앨범은 4월9일자 일본 오리콘 데일리 앨범 랭킹 1위를 다시 차지했다.

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이들은 오는 17~19일 인천 인스파이어 아레나에서 열리는 'DxS [소야곡] 온 스테이'를 시작으로 지바, 대구, 마카오, 가오슝을 순회하며 현지 팬들과 만난다. 다음 달 22일에는 제18회 서울재즈페스티벌 2026 무대에 오른다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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