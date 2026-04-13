1495.4원에 개장…12.9원 상승

13일 원·달러 환율이 전 거래일 대비 12원 이상 오르며 1500원 재진입 가능성이 커지고 있다. 지난 주말 미국과 이란의 1차 종전협상이 결렬돼 지정학적 리스크가 재부각된 영향이다.

미국과 이란의 종전 협상이 결렬된 가운데 코스피 지수가 장 초반 2.08% 하락 출발한 13일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 국내증시 현황이 표시돼 있다. 이날 원달러 환율은 전 거래일보다 12.9원 상승한 1495.4원에 거래를 시작했으며, 미국서부텍사스산원유(WTI)는 배럴당 100달러를 돌파 했다. 2026.4.13 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 12.9원 오른 1495.4원에 개장해 장 초반 1490원 초중반대를 오르내리고 있다.

원·달러 환율은 지난 8일 미국과 이란의 '2주 휴전 합의' 이후 1470.6원까지 레벨을 낮췄고, 1470~1480원대에서 보합세를 이어갔다.

하지만 지난 주말 파키스탄에서 벌인 1차 평화 협상이 결렬되면서 중동의 지정학적 긴장이 재부각됐다. 협상 결렬 이후 도널드 트럼프 미국 대통령은 호르무즈 해협 봉쇄 방침을 밝혔고, 이란은 이를 '2주 휴전' 위반으로 간주하겠다며 재충돌 가능성이 커진 상태다.

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이유정 하나은행 연구원은 "미·이란 종전 협상 결렬에 이어 미국의 호르무즈 해협 봉쇄 선언과 제한적 공습 검토 가능성 등 강경 대응이 잇따르며 지정학적 불안감이 재차 고조되고 있다"며 "이러한 중동발 리스크는 국제유가 상승 압력을 가중시키는 동시에 금융시장의 위험회피 심리를 자극해 글로벌 달러 강세로 인한 원화 약세 압력은 불가피할 것"이라고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



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