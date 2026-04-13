실리콘 기반 뷰티 소재 선보여

KCC실리콘이 유럽 화장품 시장 공략을 위해 오는 14일부터 프랑스 파리에서 열리는 '인-코스메틱스 글로벌 2026(In-cosmetics global 2026)'에 참가한다.

지난해 인-코스메틱스테 참가한 KCC실리콘(KCC Beauty) 부스 전경. KCC AD 원본보기 아이콘

KCC실리콘은 올해 인도와 중국에 이어 유럽까지 글로벌 전시회에 잇따라 참가하며 아시아와 유럽을 아우르는 시장 공략에 속도를 내고 있다.

'인-코스메틱스 글로벌'은 유럽에서 개최되는 세계 최대 규모의 퍼스널케어 원료 전문 전시회다. 글로벌 화장품 원료 기업과 브랜드, 연구개발 관계자들이 대거 참여하는 핵심 플랫폼이다. 매년 100여 개국에서 수천 개 기업과 전문가들이 참가해 최신 원료 기술과 시장 트렌드를 공유한다.

최근 유럽 화장품 시장은 ▲지속가능성 ▲클린 뷰티 ▲바이오 기반 원료 ▲피부 장벽 강화 ▲프리미엄 제형 기술 등을 중심으로 빠르게 재편되고 있다. 특히 미세플라스틱 규제 강화와 탄소 저감 요구 확대로 친환경 설계와 생분해성 소재 수요가 확대되고 있다. 동시에 고기능성과 감각적 사용감을 함께 충족하는 원료에 대한 관심도 높아지고 있다.

최근에는 스킨케어와 메이크업의 경계가 흐려지는 '하이브리드 제품'과 감각적 사용 경험을 중시하는 포뮬레이션이 주요 트렌드로 자리 잡고 있다. 부드러운 발림성과 우수한 확산성, 제형 안정성을 제공하는 실리콘 기반 원료의 중요성도 확대되는 추세다.

KCC실리콘은 이번 전시에서 실리콘 기반 뷰티 소재를 선보인다. 전시 부스에서는 화장품 제형 데모 시연과 기술 상담을 통해 제품을 직접 체험할 수 있도록 하고, 글로벌 브랜드·유럽 바이어와의 협력도 적극 추진할 계획이다.

KCC실리콘은 ▲제형 안정성과 사용감을 개선한 SeraSense RBS 12 ▲자외선 차단 효율(SPF) 향상에 기여하는 SeraSense SS 15 ▲색조 제품의 광택과 지속력을 구현하는 SeraSense AG 21 등 기능성 소재를 선보인다. 아울러 ▲미세플라스틱 프리 설계의 SeraSilk PDA 90을 통해 친환경 트렌드 대응 제품군도 함께 제안할 예정이다.

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KCC실리콘 관계자는 "이번 전시를 통해 차별화된 기술력과 친환경, 고기능 원료를 유럽 시장에 적극 소개할 계획"이라며 "지속가능성과 고기능성을 동시에 요구하는 시장 변화에 대응해 현지 고객과의 기술 협력을 강화하고 글로벌 사업 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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