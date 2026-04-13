올해 1분기 일평균 주식결제대금 6조5000억원…전년比 246%↑

올해 1분기 일평균 주식결제대금은 6조5000억원으로 전년 대비 3배 이상 증가한 것으로 나타났다.


한국예탁결제원.

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13일 한국예탁결제원에 따르면 올해 1분기 일평균 증권결제대금은 일평균 35조8000억원으로, 전년 동기 대비 31.6% 증가했다.

주식결제대금은 6조5000억원으로 직전분기 대비 77.9%, 전년 대비 246.2% 늘었다. 장내 주식시장 일평균 결제대금은 2조9000억원으로 직전분기보다 78.2% 증가했고, 주식기관투자자결제 일평균 결제대금은 3조6000억원으로 직전분기보다 77.6% 늘었다.

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채권결제대금은 29조3000억원으로 전년보다 15.8% 증가했다. 장내 채권시장 일평균 결제대금은 2조9000억원으로 직전분기 대비 0.1% 감소했다. 장외 시장에서의 기관 간 채권 결제인 채권기관투자자결제의 일평균 결제대금은 26조4000억원으로 직전분기보다 7.8% 증가했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
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