온양읍 남부통합보건지소 설치



고위험군 조기 발굴·상담 강화

울산 울주군이 남부권 주민의 정신건강 서비스 접근성을 높이기 위한 거점 시설 구축에 나선다.

울주군은 온양읍 남부통합보건지소에 '울주군정신건강복지센터 남부권 분소'를 설치할 계획이라고 13일 전했다.

이번 분소 설치는 지리적 여건으로 기존 센터 이용이 어려웠던 남부권 주민과 직장인을 대상으로 맞춤형 정신건강 서비스를 제공하고, 위기가구와 고위험군에 대한 선제 대응을 강화하기 위해 추진된다.

분소에는 정신건강전문요원 2명이 상주하며 상시 운영된다. 주요 서비스는 정신건강 선별검사와 고위험군 발굴·상담, 중증 정신질환자 사례관리, 생명존중 캠페인과 생명사랑 실천가게 발굴 등으로, 상담을 넘어 지역사회 자원과 연계한 밀착형 지원이 이뤄질 예정이다.

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울주군은 올해 상반기 중 상담실 환경 정비와 인력 채용, 사무집기 구입 등을 마친 뒤 오는 7월부터 본격적인 운영에 들어갈 계획이다.

울주군보건소 관계자는 "남부권 분소 설치로 주민들이 보다 가까운 곳에서 전문적인 정신건강 서비스를 받을 수 있게 될 것"이라며 "소외되는 주민 없이 모두가 마음 편안한 울주를 만들기 위해 현장 중심의 행정을 이어가겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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