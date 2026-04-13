수출 36.7% 급증·무역흑자 31억달러

반도체 비중 34%로 확대

컨테이너 가득한 신선대, 감만부두. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

글로벌 통상 불확실성과 중동발 에너지 리스크에도 불구하고 4월 초 수출이 반도체 호조에 힘입어 역대 최대 실적을 갈아치웠다.

13일 관세청이 발표한 '4월 1~10일 수출입 현황(잠정)'에 따르면 이 기간 수출은 252억달러로 전년 동기 대비 36.7% 증가했다. 같은 기간 수입은 221억달러로 12.7% 늘었고, 무역수지는 31억달러 흑자를 기록했다. 특히 1~10일 기준 수출액은 역대 최대치로, 종전 최대인 지난달 기록(217억달러)을 넘어섰다.

조업일수를 고려한 일평균 수출액도 29억7000만달러로 36.7% 증가하며 증가폭이 그대로 반영됐다.

수출 증가를 이끈 핵심은 반도체였다. 반도체 수출은 86억달러로 152.5% 급증하며 전체 수출의 34.0%를 차지했다. 전년 대비 비중이 15.6%포인트 확대되며 사실상 수출 증가세를 주도했다.

이와 함께 석유제품(38.6%), 선박(26.6%), 철강제품(11.6%) 등도 증가세를 보였다. 반면 승용차(-6.7%), 자동차 부품(-7.3%), 가전제품(-26.0%) 등 일부 품목은 감소하며 업종별 온도차도 나타났다.

국가별로는 주요 시장 전반에서 고른 증가세가 확인됐다. 중국 수출은 63.8% 증가한 57억달러, 미국은 24.0% 증가한 43억달러를 기록했다. 베트남도 66.6% 증가하며 주요 성장 축으로 부상했다. 이들 3개국이 전체 수출에서 차지하는 비중은 51.0%에 달했다. 유럽연합(8.4%), 대만(68.3%), 일본(48.1%) 등도 증가세를 보이며 글로벌 수요 회복 흐름이 반영됐다.

수입 역시 증가세를 이어갔다. 반도체 수입은 29.7% 증가했고, 반도체 제조장비는 77.9% 늘며 설비투자 확대 흐름을 반영했다. 원유 수입도 8.7% 증가했으며, 가스(21.8%), 석탄(27.7%) 등 에너지 수입이 전반적으로 늘어나면서 전체 에너지 수입액은 13.1% 증가했다.

국가별 수입은 미국(39.3%), 유럽연합(38.0%), 대만(24.6%) 등에서 증가한 반면 일본(-8.9%)은 감소했다.

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정부 관계자는 "이번 통계는 10일 단위의 단기 실적으로 조업일수와 통관 일정 등에 영향을 받을 수 있는 만큼 추세 판단에는 신중할 필요가 있다"고 말했다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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