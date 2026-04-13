건물 에너지 절감·친환경 차량 확대 등 다각적 노력 결실

부산도시공사가 온실가스 배출량을 대폭 줄이며 친환경 경영 성과를 이어가고 있다.

부산도시공사(BMC, 신창호)는 2025년 온실가스 배출량을 기준배출량 대비 47.8% 감축했다고 전했다. 이는 정부의 공공부문 온실가스 목표관리제에 따른 지속적인 관리와 개선 노력의 결과다.

BMC는 사옥 건물 에너지 사용과 업무용 차량 연료 사용 등에서 발생하는 온실가스를 체계적으로 관리해 왔으며, 2025년에는 기준배출량 1,043tCO₂eq 대비 약 499tCO₂eq를 감축하는 성과를 거뒀다.

특히 건축물 분야에서는 사옥 에너지 절감 활동을 통해 약 47%의 감축률을 기록했다. 이를 위해 에너지절약추진위원회 운영을 비롯해 사옥 단열필름 설치로 냉·난방 효율을 높이고, 친환경 차량 임차 확대와 전기차 충전시설 구축, 임직원 대상 탄소중립 교육과 에너지 절약 캠페인 등을 병행했다.

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부산도시공사는 앞으로도 에너지 이용 효율을 높이고 친환경 차량 전환을 확대하는 등 지속적인 온실가스 감축 정책을 추진해 공공부문 탄소중립과 ESG 경영 실천에 앞장설 계획이다.

신창호 부산도시공사 사장은 "이번 성과는 임직원 모두가 에너지 절약과 탄소중립 실천에 적극 동참한 결과"라며 "앞으로도 지속가능한 도시 환경 조성과 기후위기 대응에 기여하는 공기업으로 역할을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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