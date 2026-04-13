경기 포천시는 2026년 여름철 자연재난에 선제적으로 대응하기 위해 '풍수해·지진재해보험 홍보 추진계획'을 수립하고, 재해취약지역을 중심으로 풍수해·지진재해보험 가입 촉진을 위한 집중 홍보에 나선다.

포천시청 전경. 포천시 제공 AD 원본보기 아이콘

'풍수해보험법' 개정에 따라 재해취약지역의 보험가입 촉진 계획은 매년 의무적으로 수립·시행해야 한다. 포천시는 이에 따라 자연재해로 인한 시민의 재산 피해에 선제적으로 대비하고, 재난 발생 시 실질적인 보상이 이뤄질 수 있도록 대응체계를 강화할 방침이다.

가입 촉진 대상은 산사태 취약지역(A·B등급)이거나 최근 5년 이내 재난지원금 또는 풍수해보험금을 수급한 이력이 있는 주택·온실·소상공인 상가·공장, 자연재해위험개선지구와 풍수해생활권 정비사업 지역 내 시설물 등이다. 포천시는 재해 발생 우려가 큰 지역을 중심으로 관련 데이터를 분석해 가입 대상자를 선별하고 집중 관리할 계획이다.

특히 재해취약지역에 거주하는 경제취약계층에 대해서는 보험료 전액 지원이 가능한 만큼, 시는 우기 전인 6월까지 가입이 이뤄질 수 있도록 적극 안내할 예정이다.

또한 시는 장마와 태풍 등 주요 재난 시기에 앞서 3월부터 6월까지와 10월부터 12월까지를 집중 홍보기간으로 정하고, 누리집, 누리소통망(SNS), 지역 언론, 버스정보시스템(BIS), 마을방송 등 다양한 매체를 활용해 전방위 홍보를 실시할 예정이다.

이와 함께 강풍, 장마, 태풍, 폭설 등 시기별 재난 특성에 맞춘 맞춤형 홍보도 병행한다. 실제 보험금 지급 사례를 활용해 시민 체감도를 높이고, 보험 가입 필요성에 대한 공감대를 넓혀 나갈 계획이다.

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포천시 관계자는 "풍수해·지진재해보험은 재난이 발생하기 전에 가입해야만 보상을 받을 수 있는 제도인 만큼 사전 가입이 무엇보다 중요하다"며 "재해취약지역 시민과 소상공인을 중심으로 가입률을 지속적으로 높여 시민의 재산 피해를 최소화하는 데 행정력을 집중하겠다"고 말했다.

포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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