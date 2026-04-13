국내 누적 7000대 판매…전기차 시장 주도

폭스바겐코리아가 유럽 전기차 시장을 주도하고 있는 'ID.4'와 내달 판매 재개를 앞둔 'ID.5'를 내세워 전기차 라인업을 한층 강화한다고 13일 밝혔다.

폭스바겐은 지난해 유럽에서 전기차 24만7000여대를 판매하며 시장을 이끌었다. 그 중 약 8만여대가 팔린 'ID.4'와 'ID.5'가 판매를 견인하고 있다.

폭스바겐 순수 전기 SUV ID.4. 폭스바겐코리아 AD 원본보기 아이콘

글로벌 전략 전기차 ID.4는 2022년 국내 공식 출시 이후 좋은 평가를 받아오고 있다. 2024년 2613대가 팔려 유럽 브랜드 전기차 판매 1위 모델에 등극했으며, 지금까지 누적 판매 7000대를 돌파했다. 쿠페형 순수 전기 스포츠유틸리티차(SUV) ID.5는 부분 변경 이후 판매를 앞두고 있다.

두 모델 모두 강력하고 효율적인 드라이브 시스템으로 주행 성능을 대폭 끌어올렸다. 최고출력 286마력(PS), 최대토크 55. 6kg.m에 달하는 강력한 퍼포먼스를 발휘한다. 기존 대비 최고출력은 40%, 최대토크는 75% 향상된 수치다. 고효율 고전압 배터리(82.836kWh)가 탑재되며, 최대 175kW급 급속 충전을 지원한다. 약 28분 만에 배터리 용량 80%까지 충전이 가능하다.

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실내는 더욱 직관적이고 사용하기 편리한 운전자 친화적 구성을 갖췄다. '12.9인치 디스커버 맥스 인포테인먼트 시스템'은 넓어진 디스플레이에 조작 편의성이 향상, 더 직관적인 조작과 개인화 구성이 가능하다. 첨단 보이스 어시스턴트 'IDA'도 눈길을 끈다. 사람과 대화하듯 자연스러운 언어로 차량을 제어할 수 있는 첨단 음성 인식 보조 기능이다.

모든 주행 상황에서 안전하고 편안한 운전을 돕는 첨단 주행 보조 기능 'IQ.드라이브'도 기본 탑재된다. 정차나 재출발을 지원하는 어댑티브 크루즈 컨트롤, 차선 유지 레인 어시스트, 전방 추돌 경고 및 긴급제동시스템 프론트 어시스트, 측면 사각지대를 감지하는 사이드 어시스트, 후방의 교행 차량을 알려주는 후방 트래픽 경고 시스템 등 다양한 지능형 주행 보조 장치로 구성된다.

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또 장거리 여정을 돕는 트래블 어시스트와 운전자에게 위급상황 발생 시 차량을 안전하게 정차하고 주변에 알리는 이머전시 어시스트 등 최첨단 운전자 보조 시스템도 적용된다.

이외에도 메모리·마사지 및 열선 기능을 지원하는 '앞좌석 에르고액티브 컴포트 시트'와 '3-존 클리마트로닉 자동 에어컨', '전동식 파워 트렁크 및 트렁크 이지오픈&클로즈', '파노라마 글래스 루프', '30-컬러 앰비언트 라이트' 등 국내 고객들이 선호하는 첨단 편의사양을 두루 갖췄다.

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ID.4 판매 가격은 5299만~6040만원(개별소비세 3.5% 적용)이다. 수입 승용 전기차 최대 수준인 432만원 국고보조금이 책정, 지자체 보조금을 비롯해 전기차 전환지원금 등을 적용하면 4000만원대 구매할 수 있다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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