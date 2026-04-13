뇌건강 전문기업 대웅바이오는 알츠하이머형 치매 치료제 '글리빅사(성분명 메만틴염산염)' 5㎎ 저용량 제품을 출시한다고 13일 밝혔다.

대웅바이오 글리빅사 전 용량 제품. 대웅바이오 AD 원본보기 아이콘

이번 출시로 글리빅사는 기존 10㎎, 20㎎과 함께 메만틴 제제 전 함량 라인업을 갖추게 됐다. 회사는 이로써 의료진이 환자의 증상과 내약성, 신장 기능에 따라 세분화된 처방이 가능해졌다고 설명했다.

글리빅사는 2021년부터 2025년까지 연평균 성장률(CAGR) 18%를 기록했다. 현재 메만틴 계열 전문의약품 중 원외처방액 기준 전체 2위이며, 오리지널 제품을 제외한 제네릭 시장에서는 1위다. 대웅바이오는 이번 전 함량 라인업 완성을 계기로 처방 확대에 속도를 낼 계획이다.

또 '글리아타민', '세레브레인', '베아셉트' 등 중추신경계(CNS) 제품 포트폴리오와의 시너지를 극대화할 방침이다. 이를 통해 치매 치료 분야의 '토털 솔루션'을 구축하고, 뇌건강 전문기업으로서의 입지를 더욱 확고히 한다는 전략이다.

글리빅사의 주성분 메만틴염산염은 알츠하이머형 치매와 관련된 신경전달물질 '글루타메이트'의 과도한 활성을 조절해 뇌세포 손상을 막고 인지 기능을 개선하는 성분이다. 다만 투여 초기 환자에게 어지러움·두통·졸음 등의 부작용이 나타날 수 있어 세밀한 용량 조절이 필요하다.

이에 따라 메만틴 제제는 이상 반응 발생 위험을 최소화하기 위해 초기 5㎎으로 시작해 3주간 점진적으로 증량하는 방식으로 투여한다. 중등도 이상 신장애 환자는 1일 10㎎으로 감량이 필수적이어서 저용량 제품에 대한 수요가 꾸준히 제기돼 왔다.

회사는 글리빅사 5㎎이 초기 치료 환자나 중등도 신장애 환자에게 안전한 복용 선택지를 제공해 내약성을 크게 높일 것으로 기대한다.

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진성곤 대웅바이오 대표는 "글리빅사 5㎎ 출시로 초기 증량 단계부터 유지 요법까지 환자 상태에 맞춘 정밀 치료 기반을 강화하게 됐다"며 "기존 CNS 제품군과의 시너지를 바탕으로 치매 치료 전반에서 보다 폭넓은 솔루션을 제공하겠다"고 말했다.

곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



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