토스인슈어런스, 초대형GA 진입…대면영업 4년만 성과

설계사 3000명 돌파…"성장성·안정성 확보"

법인보험대리점(GA) 토스인슈어런스는 지난달 말 기준 소속 설계사 수가 3000명을 돌파하며 초대형 GA에 진입했다고 13일 밝혔다.

2022년 2월 두 명으로 대면 영업을 시작해 인수합병(M&A) 없이 자력으로 이뤄낸 결과라 의미가 있다는 설명이다.

토스인슈어런스가 설계사 500명을 확보하기까진 1년이 걸렸다. 이후 성장 속도가 빨라지며 2023년 10월 1000명, 2024년 9월 2000명을 돌파했다.

회사 측은 설계사의 빠른 정착, 탄탄한 교육 및 운영 체계 등을 초대형 GA 진입 비결로 꼽았다.

신입 설계사 교육 과정에 월 150명 이상이 꾸준히 유입되고 있다.

자체 보험인수심사(언더라이팅) 지원센터를 통해 보험사별 인수 기준과 대안 상품을 비교·제공해 상담 품질을 높였다.

토스인슈어런스는 양보다 질 전략을 고수하고 있다. 법인보험대리점 통합공시조회에 따르면 토스인슈어런스의 13회차 계약 유지율은 지난해 말 기준 생명보험 90.51%, 손해보험 88.49%로 업계 상위 수준이다. 불완전판매 비율은 생명보험 0.01%, 손해보험 0%였다.

36개 보험사의 상품을 취급하는 판매 채널 본연의 기능도 충실히 수행 중이다. 보험신계약 건수는 2023년 8만9073건, 2024년 15만6321건, 지난해 22만1819건으로 매년 두 배가량 증가했다. 지난해 말 기준 누적 50만건을 넘어섰다.

보험신계약 금액도 2023년 약 125억원, 2024년 248억원, 2025년 438억원으로 늘었다. 2024년 첫 흑자 전환 이후 지난해에도 흑자 기조를 이어갔다.

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조병익 토스인슈어런스 대표는 "설계사 3000명을 확보한 건 단순한 규모의 확장이 아니라 고객 신뢰를 중심에 둔 영업 구조가 시장에서 통했다는 걸 보여준 결과"라며 "앞으로도 설계사가 고객에게 최선의 상담을 제공할 수 있는 환경을 만드는 데 집중할 것"이라고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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