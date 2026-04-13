OECD 기준 15~64세 고용률 70％ 겨냥



박형준 시장 "첨단산업 연계 미래 도시"

부산시가 대규모 재정을 투입해 일자리 확대에 나선다.

부산시는 '2026년 일자리정책 종합계획'을 수립하고 총 2조1187억원을 투입해 20만800개의 일자리 창출을 추진한다고 13일 알렸다.

시는 OECD 기준 고용률 70% 달성과 함께 7대 특·광역시 가운데 고용률 1위 도시 도약을 목표로 잡았다. 이번 계획은 ▲고용 미스매치 해소 ▲전략산업 중심 일자리 창출 ▲혁신성장 산업 생태계 확산 ▲맞춤형 일자리 확대 등 4대 전략, 16개 과제로 구성됐다.

부울경 초광역 일자리 프로젝트와 원·하청 상생 고용사업 등을 통해 지역 산업과 인력 간 불균형을 줄이고 인공지능(AI), 반도체, 이차전지, 미래차 등 첨단 산업 중심 일자리도 확대한다.

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청년층에는 취업 지원 패키지와 채용박람회, 중장년층에는 재취업과 경력 전환 지원을 강화하는 등 계층별 맞춤형 정책도 포함됐다.

박형준 부산시장은 "첨단산업과 연계한 일자리 정책으로 시민이 체감하는 고용 환경을 만들겠다"고 힘줬다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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