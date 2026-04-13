한국조폐공사는 '2026년 현용주화세트' 판매 예약을 받는다고 13일 밝혔다.

현용주화세트는 당해 연도에 생산한 1·5·10·100·500원 주화를 특별 제작한 케이스에 담아 만든 화폐 기념품이다. 해마다 새로운 디자인으로 선보이는 고급 케이스와 한정 생산되는 주화세트의 희소성으로 수집가들 사이에서는 인기가 많다.

특히 올해 케이스는 한국적 이미지의 그림 '작호도(까치와 호랑이를 그린 그림)'를 전면에 내세워 한국 전통의 감성을 유지, 구매자 의견을 반영해 크기를 줄였다. 가로·세로 크기를 축소하고, 기존보다 절반 수준의 두께로 제작해 휴대와 보관 편의성 모두를 개선했다는 게 조폐공사의 설명이다.

올해 현용주화세트는 1세트당 9800원, 1인당 최대 5세트까지 구입할 수 있다. 예약은 이날(13일) 오전 11시부터 29일 오후 5시까지 진행된다.

단 예약 접수 기간 신청 수량이 준비된 판매 수량을 초과할 경우에는 추첨을 통해 당첨자를 선정한다. 당첨자에게는 내달 28일까지 순차적으로 현용주화세트가 배송될 예정이다.

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성창훈 조폐공사 사장은 "동전 사용량이 줄어드는 현재 현용주화세트는 일상 속 화폐의 가치를 담은 특별한 기념품이 될 것"이라며 "수집은 물론 한국을 찾은 외국인 관광객, 지인을 위한 선물용으로도 적합한 제품"이라고 말했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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