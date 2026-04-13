"본사 비용 최대 20% 절감"

미리디는 프랜차이즈 산업의 매장별 디자인 통일 문제와 높은 인쇄·제작 비용 부담을 해결하는 '프랜차이즈 디자인-인쇄·제작 올인원 솔루션'을 출시한다고 13일 밝혔다.

이번 솔루션은 디자인 플랫폼 '미리캔버스'의 엔터프라이즈 솔루션과 온라인 인쇄·제작 커머스 '비즈하우스'를 하나의 시스템으로 통합해, 프랜차이즈 본사의 디자인 표준화와 가맹점의 홍보, 판촉을 위한 인쇄·제작물 자체 제작 업무를 일원화하는 것이다.

미리디는 '프랜차이즈 디자인-인쇄·제작 올인원 솔루션'을 출시한다고 13일 밝혔다. 미리디 AD 원본보기 아이콘

본사는 미리캔버스의 브랜드 키트와 템플릿을 가맹점에 배포한 뒤 사전 승인된 ▲로고 ▲전용 폰트 ▲지정 색상 사용 가이드라인을 설정하면, 가맹점은 이를 기반으로 브랜드 일관성을 유지한 판촉물을 직접 제작하고, 실물 배송까지 원스톱으로 처리할 수 있다.

특히 이번 솔루션은 기존 본사 디자이너의 반복적인 수정 요청 업무를 셀프 디자인 시스템으로 대체해 본사 인력이 마케팅·기획 등 핵심 업무에 집중할 수 있도록 했다. 또한 본사가 비즈하우스로 통합 상품 주문 시스템을 구축할 경우, 연간 인쇄·제작 예산을 최대 20% 이상 절감할 수 있도록 했다.

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미리디 관계자는 "이번 솔루션을 통해 트렌드 변화에 민감한 프랜차이즈 시장 점유율을 확대하고, 기업 디자인 및 POD(Print on Demand) 시장으로 사업을 확장해 나갈 예정"이라 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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