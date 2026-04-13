13일 저녁 출국…한국 경제 투자 설명회

G20 회의 참석해 경제성장 제약요인 등 논의

IMFC 회의에서 중동 등 세계경제 상황 논의



구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 글로벌 투자사들을 대상으로 한국 경제 투자 설명회를 여는 한편 주요 20개국(G20)·주요 7개국(G7) 재무장관·중앙은행총재 회의 참석을 위해 13일 저녁 미국으로 출국한다. 구 부총리는 국제통화금융위원회(IMFC) 회의에도 참석할 예정이다.

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 13일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 대외경제 장관회의 및 EDCF 기금운용위원회에 참석, 발언을 하고 있다. 2026.4.13 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

우선 구 부총리는 14일 뉴욕에서 글로벌 주요 투자 기관을 대상으로 한국경제 투자설명회를 개최한다. 우리 경제의 펀더멘털 및 중동 상황 대응 등과 함께 외환·자본시장 개혁, 인공지능(AI) 대전환 등 핵심 정책 방향을 설명할 계획이다. 정부 관계자는 "한국 경제의 글로벌 경쟁력과 정부의 강력한 정책추진 의지를 강조해 한국에 대한 적극적 투자를 이끌 것"이라고 말했다.

같은 날 구 부총리는 뉴욕에서 글로벌 최대 규모의 자산운용사(아폴로, 블랙록, 핌코)의 최고위 경영자와 개별 면담을 한다. 최근 세계 경제와 국제금융시장 상황을 논의하고 한국 정부의 외환·자본시장 개혁 노력을 설명해 적극적 관심과 지지를 당부할 예정이다.

16일부터 17일까지 구 부총리는 2026년도 제1차 G20 재무장관·중앙은행 총재 회의에 참석한다. 이번 회의는 국제통화기금·세계은행 춘계 회의(spring meeting)와 연계해 미국 워싱턴 D.C.에서 개최된다. 경제성장 제약요인, 글로벌 불균형 등 총 2개 세션에서 투자 활성화 및 경제성장률 제고, 국가 간 경상수지 불균형 현황·원인 등에 관한 논의가 이루어질 것으로 예상된다.

한편 올해 G7 회의 의장국 프랑스는 내달 18일부터 19일까지 파리에서 열리는 G7 재무장관·중앙은행 총재 회의에 한국을 초청했다. 구 부총리는 이에 앞서 오는 17 워싱턴 D.C.에서 글로벌 불균형과 핵심 광물 등 총 2개 행사로 개최되는 G7 재무장관·중앙은행 총재 회의 특별세션에도 참석한다.

마지막 날인 17일 구 부총리는 국제통화기금(IMF) 이사국 대표로서 국제통화금융위원회(IMFC) 회의에 참석한다. 회의에서는 25개 국제통화기금(IMF) 이사국 재무장관 또는 중앙은행 총재들이 참석해 최근 세계경제 상황 및 대응방안과 국제통화기금(IMF)의 역할에 대해 논의할 예정이다.

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구 부총리는 이번 워싱턴 D.C. 방문을 계기로 프랑스·호주·우즈베키스탄 등 주요국 재무장관 및 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB)·미주개발은행(IDB)·아시아인프라투자은행(AIIB) 총재 등과의 면담을 통해 최근 세계경제 현안에 대해 의견을 교환하는 한편, 중동전쟁 등 위기 대응을 위한 한국의 정책대응을 소개하고 양자 간 경제 협력방안을 논의할 계획이다.

세종=임온유 기자 ioy@asiae.co.kr



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