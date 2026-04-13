IP 활용 공동 프로모션 등 추진

리디 주식회사는 하나은행과 금융·콘텐츠 협력 확대를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다.

이번 협약은 리디의 만화·웹툰·웹소설 등 콘텐츠 IP와 하나은행의 디지털 금융 플랫폼을 연계해 고객에게 차별화된 경험을 제공하기 위해 마련됐다.

리디 주식회사는 하나은행과 금융·콘텐츠 협력 확대를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다. 리디 주식회사 AD 원본보기 아이콘

양사는 이번 협약을 바탕으로 ▲하나은행 모바일 앱 '하나원큐' 내 리디 전용 공간 운영 ▲콘텐츠 이용 고객 대상 포인트 및 인기 IP 굿즈 제공 ▲디지털 채널 내 공동 프로모션 등 다양한 협력 사업을 전개할 예정이다.

이를 통해 리디 고객은 하나은행의 디지털 금융 서비스와 연계된 확장된 혜택을 경험할 수 있으며, 하나은행 고객은 '하나원큐' 앱 내에서 리디의 인기 IP를 만나 새로운 즐거움을 누릴 수 있을 것으로 기대된다.

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배기식 리디 대표는 "하나은행 금융 플랫폼과 리디 인기 IP를 연계해 고객 접점을 한층 확장할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 다양한 제휴 협력을 통해 고객에게 새로운 가치를 제공해 나가겠다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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