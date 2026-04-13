"진료공백 막는다"…의료 취약지에 '소아 야간·휴일 진료병원' 지정

복지부, '달빛어린이병원' 없는 지역 14곳서 시작

연간 1억2000만원 지원…주 20시간 탄력 운영

의료 자원이 부족한 취약 지역에서 밤늦은 시간이나 휴일에 아이를 데리고 갈 수 있는 병원이 늘어난다.

보건복지부는 '달빛어린이병원'이 운영되지 않는 소아의료 취약 지역을 대상으로 '취약지 소아 야간·휴일 진료기관 육성 사업'을 수행할 의료기관 14곳을 선정하고 진료를 시작한다고 13일 밝혔다.

지역별로 부산 일신기독병원과 W365메디컬의원, 대구 21세기연합소아과의원, 인천 아이사랑365소아청소년과의원, 다나은365의원, 경기 무지개연합의원, 수지도담소아청소년과의원, 강원 근로복지공단 태백병원, 속초의료원, 영월의료원, 충북 혁신성모병원, 전남 엔에이치미래아동병원, 경북 영천제이병원, 경남 남해병원 등이다.

기존 달빛어린이병원이 주 7일, 평일 오후 6시부터 11시까지, 휴일엔 오전 10시부터 오후 6시까지 정해진 시간 동안 소아환자를 진료해야 하는 것과 달리, 이번에 선정된 의료기관은 지방자치단체와 협의해 주 20시간 범위 내에서 야간과 휴일 진료 시간을 탄력적으로 설정할 수 있다.

정부는 선정된 기관에 연간 1억2000만원(국비 50%, 지방비 50%)의 운영비를 지원한다. 이를 통해 의료기관이 야간·휴일 진료 경험을 쌓고 향후 정규 달빛어린이병원으로 안착할 수 있는 기반을 마련하겠다는 계획이다.

선정된 14개 의료기관은 준비가 완료된 곳부터 이번 달 중 순차적으로 야간 ·휴일 진료를 시작해 내년 5월까지 모든 기관이 운영을 개시할 예정이다. 복지부는 오는 하반기에도 추가 공모를 진행해 소아환자의 야간·휴일 진료 지원을 더욱 확대할 방침이다.

AD

이중규 복지부 공공보건정책관은 "인구 감소로 필수의료 접근성이 낮은 지역에서도 어린이들이 안심하고 진료를 받을 수 있는 환경을 조성하는 것이 중요한 과제"라며 "정부와 지자체, 동네 병·의원이 협력해 지역의료 체계를 개선하고 소아 진료 기반을 강화해 환자의 건강권 보호는 물론 지역 정주 여건을 개선하는 데도 기여하겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>