AIEP 연동 기능도 구축

아이스크림미디어는 참여형 수업 플랫폼 '띵커벨(Thinkerbell)'이 사용자 맞춤형 UI/UX를 중심으로 사이트를 전면 개편했다고 13일 밝혔다.

띵커벨은 교사와 학생이 실시간으로 퀴즈를 풀고 토론에 참여할 수 있는 참여형 수업 플랫폼으로, 학생들의 학습 몰입도를 높이고 자기주도적인 참여를 이끌어내는 아이스크림미디어의 대표적인 에듀테크 서비스이다.

이번 개편은 교사가 수업 준비와 관리 효율을 높일 수 있도록 메인 화면에서 수업 상태를 한눈에 파악할 수 있는 '개인 맞춤형 대시보드' 구현에 초점을 맞췄다. 초등뿐 아니라 다양한 교과와 수업 방식으로 운영되는 중·고등 교육 현장에서도 교사 개개인의 수업 흐름에 최적화된 도구를 사용할 수 있도록 범용성을 강화했다.

띵커펠 개편 홈페이지 대표 이미지. 아이스크림미디어 AD 원본보기 아이콘

개편된 띵커벨은 별도 메뉴 이용 없이 메인 화면에서 내 상태, 최근 결과 리포트, 최근 생성 자료를 바로 확인할 수 있다. 또한 학생 등록 및 관리 기능인 '클래스'를 신규 도입해 아이스크림S, 툴킷, 미니북 등 아이스크림미디어의 다양한 서비스와 클래스 정보를 연동하고, 과제 부여 및 학습 이력 관리를 효율적으로 지원한다.

아울러 11개 시도교육청의 '인공지능 기반 맞춤형 교수·학습 플랫폼(AIEP)'과의 계정 연동 기능을 구축했다. 교사가 AIEP 계정으로 접속하더라도 기존에 사용하던 띵커벨 자료를 그대로 활용할 수 있도록 했다.

아이스크림미디어는 이번 개편과 공공 플랫폼 연동 강화를 통해 띵커벨을 학교급과 관계없이 활용 가능한 '지능형 수업 파트너'로 발전시켜 나갈 계획이다. 향후에는 축적된 학습 데이터를 기반으로 교과별 맞춤형 AI 피드백 기능을 강화해 기술 경쟁력을 높여갈 예정이다.

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허주환 아이스크림미디어 대표는 "교사가 학생과의 상호작용에 더욱 집중할 수 있도록 개인 맞춤형 편의성을 강화했다"며 "초등부터 중·고등까지 수업 현장에서 띵커벨을 효율적으로 활용하고, AIEP 등 공공 플랫폼과의 연계를 통해 끊김 없는 서비스 경험을 제공해 나가겠다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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