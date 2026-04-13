"관리도 산업"… 공동주택관리산업박람회 부산서 팡파르
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국내 유일 공동주택관리 전문 전시회
80개사 300부스, 분야별 솔루션 집합
공동주택 관리 분야를 산업으로 확장하는 전문 전시회가 부산에서 열린다.
벡스코와 대한주택관리사협회 부산시회는 '2026 공동주택관리산업박람회'를 오는 16일부터 18일까지 부산 벡스코에서 개최한다고 13일 알렸다.
이 박람회는 국내 유일의 공동주택관리 전문 전시회로 약 80개사 300여 부스 규모로 열린다. 시설 유지보수와 경비, 보안, 방역, 위생 등 아파트 관리 전반의 기술과 서비스가 한자리에 모인다.
올해는 위탁관리회사 중심 구성이 특징이다. 우리관리, 하나종합관리, 세화플러스, 디이씨오, 동우씨엠 등 주요 업체가 참여해 관리 솔루션을 선보인다.
도장·방수 분야 참여도 확대됐다. 주요 공법 기업과 시공사가 참여해 기술 소개와 상담을 진행한다. 현대엘리베이터 등 기업들도 소방, CCTV, 전기차 충전, 주택관리 플랫폼 등 다양한 분야 서비스를 전시한다.
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입주민을 위한 '전유부분 관리 특별관'도 마련해 세대 내부 유지보수 제품까지 포함한 통합 관리 전시로 운영된다. 행사 기간에 주택관리사 취업설명회와 구인·구직관, 윤리교육, AI 특강 등 실무 중심 프로그램도 진행된다.
주최 측은 "공동주택관리 산업 전반을 아우르는 교류의 장이 될 것"이라며 "산업 활성화와 전문성 강화에 기여할 것으로 기대한다"고 설명했다.
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