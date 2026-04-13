日 유명 식당들 '패스트패스' 서비스 도입 중

혼잡 상황·날씨·시간대 등에 따라 가격 변동

"이용자 70%는 2030"…관광객도 이용해

일본의 유명 식당들이 돈을 추가로 내면 웨이팅(줄 서기) 없이 입장하게 해주는 '패스트패스' 서비스를 잇달아 도입하고 있다.

일본 나고야의 한 유명 식당 앞에서 시민들이 '스이스이' 서비스를 이용하기 위해 사진을 찍는 모습. 스이스이 공식 홈페이지 AD 원본보기 아이콘

연합뉴스는 12일 니혼게이자이신문(닛케이)을 인용해 "일본의 IT 서비스 업체인 스이스이는 지난 2023년부터 '패스트패스' 사업을 개시했다"며 "현재 도쿄, 오사카, 교토 등 식당 약 80개 매장에서 서비스 중"이라고 보도했다. 패스트패스는 줄을 서야 입장할 수 있는 맛집 앞에서 스마트폰으로 QR코드를 스캔해 신용카드로 디지털 패스트패스를 구입하면 빠르게 입장할 수 있는 서비스다.

패스트패스의 가격은 각 식당의 혼잡 상황이나 날씨, 시간대에 따라 변동되는 것으로 알려졌다. 때에 따라서는 음식값의 몇 배에 달하기도 한다. 지난 2024년 이 서비스를 도입한 교토의 소바 집 '덴'은 "지난해 11월 기준 패스트패스 판매액이 41만 9000엔(약 390만원)까지 늘었으며, 당시 가장 고가에 팔린 패스트패스 1장의 가격은 8000엔(약 7만 4620원)으로 평균 객단가의 6배에 달했다"고 밝혔다.

패스트패스 매출은 스이스이와 식당이 반반씩 나눠 갖는 구조다. 스이스이는 "서비스 초기 일부 식당에서 패스트패스 가격을 500엔(약 4663원) 정가로 운영하기도 했으나, 일반 줄과 패스트패스 줄이 형성되는 문제점이 생겼다"고 밝혔다. 이에 6가지 변수에 따라 가격을 바꾸는 체제를 구축했으며, 식당 입장객 중 패스트패스 이용자의 비율은 최대 10%로 제한해 별도의 줄이 생기지 않게 했다.

이를 두고 일각에서는 "부유층을 위한 서비스"라는 비판도 나온다. 다만 이 회사는 "이용자의 약 70%가 20∼30대의 젊은 층"이라고 밝혔다. 또 일부 식당에서는 패스트패스 구입 고객의 90%가 외국인 관광객이라는 분석도 나온다. 스이스이를 창업한 사토 게이이치로 대표는 "돈이 있느냐 없느냐의 이분법이 아니고 줄을 설 때의 시간 가치에 따라 구매 여부가 결정되는 것"이라고 설명했다.

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이른바 '타이파(시간 대비 효율)'를 중시하는 일본에서 서비스는 확산하고 있다. 식당 예약 앱 업체인 테이블체크도 지난 2024년 패스트패스 서비스를 시작해 현재 약 100곳의 식당에 적용 중인 것으로 알려졌다. 또 유명 라멘 체인점 이치란은 '패스트 엔트리'라는 서비스를 도입하기도 했다. 이치란은 "시간이 없는 분, 선물용 상품 구매를 생각하는 분에게 편리한 시스템"이라고 밝혔다.

김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr



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