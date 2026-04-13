한화생명, '치매담은간병플러스보험' 출시…"치매·간병 보장에 연금전환까지"

한화생명이 치매와 간병은 물론 노후자금까지 함께 준비할 수 있는 보험상품을 선보인다고 13일 밝혔다.

한화생명의 '치매담은간병플러스보험'은 빠르게 진행되는 초고령사회에서 증가하는 치매 및 돌봄 리스크에 대응하고 고객의 다양한 노후 준비 니즈를 반영해 개발됐다. 치매와 간병 위험에 대비하면서도 계약 일부를 연금이나 적립 형태로 전환할 수 있어 상황에 따라 자금을 유연하게 활용할 수 있도록 설계됐다.

또 저해지형 구조를 적용해 초기 보험료를 낮추고 일정 기간 무사고를 유지할 경우 보험료 할인 혜택을 제공하는 등 장기 유지 고객의 부담을 고려했다.

치매 보장 범위도 한층 강화됐다. 기존 치매보험이 주로 임상치매척도(CDR) 3점 이상의 중증 치매 중심으로 보장해온 것과 달리 이번 상품은 CDR 1~2점 단계의 초기 치매부터 적극적으로 보장하는 구조를 갖췄다. 검사부터 치료, 보장까지 이어지는 전 과정을 고려한 설계다.

초기 단계에서 표적치매약물허가치료비 이용 후 CDR 2점 단계의 치매 진행 과정까지 최대 5500만원이 지급되며 증액보험금 적용 시 최대 6500만원까지 보장이 가능하다. 이를 통해 초기 치료 단계에서의 경제적 부담을 크게 낮출 수 있도록 했다.

간병 보장도 제공된다. 입원 간병인 사용일당의 보장일수를 최대 365일까지 보장하여 장기 간병 상황에서도 비용 공백이 발생하지 않도록 설계했다. 치매 이후 필연적으로 발생하는 돌봄 부담까지 실질적으로 지원하겠다는 취지다.

AD

한화생명 관계자는 "치매와 간병에 대한 사회적 관심이 높아지는 가운데 치매·간병 보장과 함께 건강할 경우 연금 전환을 통해 노후 대비까지 가능하도록 설계한 상품"이라며 "고객이 건강할 때와 아플 때 모두 도움이 되는 구조를 구현한 것이 핵심"이라고 말했다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>