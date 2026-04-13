한화생명, '치매담은간병플러스보험' 출시…"치매·간병 보장에 연금전환까지"
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한화생명이 치매와 간병은 물론 노후자금까지 함께 준비할 수 있는 보험상품을 선보인다고 13일 밝혔다.
한화생명의 '치매담은간병플러스보험'은 빠르게 진행되는 초고령사회에서 증가하는 치매 및 돌봄 리스크에 대응하고 고객의 다양한 노후 준비 니즈를 반영해 개발됐다. 치매와 간병 위험에 대비하면서도 계약 일부를 연금이나 적립 형태로 전환할 수 있어 상황에 따라 자금을 유연하게 활용할 수 있도록 설계됐다.
또 저해지형 구조를 적용해 초기 보험료를 낮추고 일정 기간 무사고를 유지할 경우 보험료 할인 혜택을 제공하는 등 장기 유지 고객의 부담을 고려했다.
치매 보장 범위도 한층 강화됐다. 기존 치매보험이 주로 임상치매척도(CDR) 3점 이상의 중증 치매 중심으로 보장해온 것과 달리 이번 상품은 CDR 1~2점 단계의 초기 치매부터 적극적으로 보장하는 구조를 갖췄다. 검사부터 치료, 보장까지 이어지는 전 과정을 고려한 설계다.
초기 단계에서 표적치매약물허가치료비 이용 후 CDR 2점 단계의 치매 진행 과정까지 최대 5500만원이 지급되며 증액보험금 적용 시 최대 6500만원까지 보장이 가능하다. 이를 통해 초기 치료 단계에서의 경제적 부담을 크게 낮출 수 있도록 했다.
간병 보장도 제공된다. 입원 간병인 사용일당의 보장일수를 최대 365일까지 보장하여 장기 간병 상황에서도 비용 공백이 발생하지 않도록 설계했다. 치매 이후 필연적으로 발생하는 돌봄 부담까지 실질적으로 지원하겠다는 취지다.
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한화생명 관계자는 "치매와 간병에 대한 사회적 관심이 높아지는 가운데 치매·간병 보장과 함께 건강할 경우 연금 전환을 통해 노후 대비까지 가능하도록 설계한 상품"이라며 "고객이 건강할 때와 아플 때 모두 도움이 되는 구조를 구현한 것이 핵심"이라고 말했다.
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