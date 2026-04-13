수출 36.7% 급증·무역흑자 31억달러

반도체 비중 34%로 확대

컨테이너 가득한 신선대, 감만부두. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

4월 초 수출이 반도체 호조에 힘입어 역대 최대 실적을 기록했다.

13일 관세청에 따르면 4월 1일부터 10일까지 수출은 252억달러로 전년 동기 대비 36.7% 증가했다. 1~10일 기준으로는 역대 최대 수준이다. 같은 기간 수입은 221억달러로 12.7% 늘었으며, 무역수지는 31억달러 흑자를 기록했다.

조업일수를 고려한 일평균 수출액은 29억7000만달러로, 전년 대비 36.7% 증가하며 수출 증가세를 뒷받침했다.

품목별로는 반도체가 86억달러로 152.5% 급증하며 전체 수출을 견인했다. 반도체 비중은 34.0%로 전년 대비 15.6%포인트 확대됐다. 석유제품(38.6%), 선박(26.6%)도 증가세를 보였지만, 승용차와 자동차 부품은 감소했다.

국가별로는 중국(63.8%), 미국(24.0%), 베트남(66.6%) 등 주요 시장에서 수출이 모두 증가했다. 이들 3개국이 차지하는 비중은 51.0%에 달했다.

수입은 반도체(29.7%), 원유(8.7%), 반도체 제조장비(77.9%) 등을 중심으로 늘었으며, 에너지 수입은 전체적으로 13.1% 증가했다.

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정부는 이번 실적이 단기 통계인 만큼 조업일수 등 변동 요인을 감안할 필요가 있지만, 반도체 중심의 수출 회복세가 이어지고 있다는 점에서 긍정적인 흐름으로 평가하고 있다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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