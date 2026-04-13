KB금융, '2026 KB 오픈이노베이션 프로그램' 참여 스타트업 모집

KB국민은행 등 8개 계열사 참여

금융-스타트업의 동반성장 도모

실증(PoC) 기회 제공…사업화 지원

KB금융그룹은 오는 30일까지 혁신 기술·아이디어를 보유한 스타트업과 그룹 주요 계열사가 함께 새로운 사업 기회를 만들어가는 '2026 KB 오픈이노베이션 프로그램' 참여 기업을 모집한다고 13일 밝혔다.

'KB 오픈이노베이션 프로그램'은 혁신 창업 생태계의 성장을 지원하고 금융과 스타트업의 동반성장을 도모하는 스타트업 육성 프로그램이다.

올해 KB금융은 서울시·서울경제진흥원(SBA) 산하 스타트업 지원센터인 서울창업허브와 협업해 모집 채널을 다각화하고 스타트업 발굴과 기술 검증 지원 역량을 강화했다. 선정 기업에는 ▲PoC(Proof of Concept, 기술 실증) 지원금 1000만원 ▲KB금융 계열사와의 사업 협력 기회(PoC 진행 및 사업 제휴 등) ▲오픈이노베이션 프로젝트 룸(강남HUB) ▲KB스타터스 수시 선정 기회가 제공된다. PoC 우수기업에는 지원금 1000만원이 추가 지원된다.

이 프로그램은 실제 사업 현장에서 혁신 기술을 검증하고 적용할 수 있는 실증(PoC) 기회를 제공해 스타트업의 성장 기반을 확대하고 실질적인 사업화 성과로 이어질 수 있도록 돕는다.

올해는 KB금융지주, KB국민은행, KB증권, KB손해보험, KB국민카드, KB라이프생명, KB캐피탈, KB부동산신탁 총 8개 계열사가 참여한다.

모집 과제는 국내 사업 13개와 글로벌 사업 2개를 포함한 총 15개다. 주요 과제는 ▲법무 AI Agent 개발 ▲AI 기반 영상 분석을 통한 자동차 사고 과실조사 자동화 ▲시니어 케어를 위한 로봇서비스 개발 ▲담보신탁 계약 AI Agent 개발 ▲글로벌 법인 고객 KYC(고객 확인) 온보딩 자동화 플랫폼 구축 등이다.

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상세 내용은 모집 공고에서 확인할 수 있다. 참가를 원하는 스타트업은 이달 30일 18시까지 KB Innovation HUB 공식 홈페이지를 통해 지원할 수 있다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



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