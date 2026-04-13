13~14일 2일간 전문인력·장비 투입

고압 세척부터 특수 용제 수작업까지

서울시는 광화문광장 세종대왕과 이순신 장군 동상의 원형을 보존하기 위해 보수와 세척 작업을 한다고 13일 밝혔다.

이번 작업은 이날 오전 8시부터 14일 오후 5시까지 진행한다. 황사와 미세먼지 등 동상에 두껍게 덮인 묵은 때를 물청소와 이물질 제거 작업 등 4단계에 걸친 단계별 세척 공정으로 관리하는 방식이다.

광화문광장에 위치한 세종대왕 동상. 서울시 AD 원본보기 아이콘

우선 중성세제를 사용해 저압세척기와 부드러운 천으로 동상 표면의 묵은 때를 1차로 제거한다. 이어 메탄올 등 특수 용제로 잔여 오염물을 정밀 제거하고 마무리로 벗겨진 부분을 재코팅해 부식을 방지하고 원형을 보존한다.

AD

김창규 서울시 균형발전본부장은 "BTS 공연 이후 글로벌 명소로 도약한 광화문광장을 찾는 시민과 관광객들이 쾌적한 환경에서 말끔해진 세종대왕과 이순신 장군 동상을 만날 수 있도록 정성 들여 동상을 세척하고, 광화문광장 곳곳을 더욱 쾌적하게 관리해 방문객 만족도를 높여 나가겠다"고 말했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>