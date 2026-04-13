한국매니페스토실천본부 주관

민선 8기 평가, 공약 이행율 92.7%

경기 안산시(시장 이민근)는 한국매니페스토실천본부가 전국 기초자치단체장을 대상으로 실시한 '2026 공약 이행 및 정보공개 평가'에서 최고 등급(SA)을 받았다고 13일 밝혔다. 시는 지난해에 이어 이번에도 최고 등급을 받았다.

안산시(시장 이민근)가 한국매니페스토실천본부가 전국 기초자치단체장을 대상으로 실시한 '2026 공약 이행 및 정보공개 평가'에서 최고 등급(SA)을 실시하고 있다. 안산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 평가에서 안산시는 ▲공약 이행 완료 분야 ▲2025년 목표 달성 분야 ▲주민 소통 분야 등 전반적인 항목에서 고르게 우수한 평가를 받은 것으로 나타났다.

민선8기 안산시는 '시민과 함께, 자유로운 혁신도시 안산'을 시정 비전으로 ▲시민중심도시 ▲첨단혁신도시 ▲복지문화도시 ▲미래교육도시 ▲교통환경도시 등 5대 시정 목표 아래 115개 세부 공약 과제를 체계적으로 관리해 왔다. 이 과정에서 공약 이행률 92.7%를 기록하며 전국 평균(약 70%)을 상회하는 수준을 보였다.

또한 공약 이행 점검 과정에 시민 참여를 확대하기 위해 무작위 추첨 방식의 공약이행평가단을 운영하고, 정책 여건 변화에 따른 조정 절차를 병행하는 등 공약 이행의 객관성과 투명성 확보를 위해 노력해 온 점도 긍정적으로 평가된 것으로 보인다.

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이민근 안산시장은 "시민과의 약속을 충실히 이행하기 위해 노력해 온 과정이 이번 평가로 이어진 것으로 생각한다"며 "앞으로도 시민과의 소통을 바탕으로 공약을 안정적으로 관리해 나가겠다"고 말했다.

안산=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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