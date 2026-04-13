SaaS 형태로 PwC 해외 회원사에 공급

삼일PwC가 자체 개발한 인공지능(AI) 기반 내부통제 자동화 솔루션을 국내 회계법인 최초로 해외 법인에 수출했다.

13일 삼일PwC는 이같은 솔루션을 PwC 해외 회원사에 서비스형 소프트웨어(SaaS) 형태로 공급한다고 밝혔다. 국내 회계법인이 독자 개발한 AI 솔루션이 해외로 수출된 첫 사례다.

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이번에 공급되는 솔루션은 기업의 내부통제 운영의 적정성을 AI가 자동으로 평가하는 시스템이다. 기존 내부통제 평가는 수작업에 의존해 많은 시간과 인력이 투입됐으나, 이 솔루션은 반복적 테스트 절차를 자동화해 업무 효율성과 평가 품질의 일관성을 동시에 확보할 수 있다는 것이 강점이다. 국내에서는 'K-SOX 허브'라는 이름으로 제공 중이다.

삼일PwC는 리스크 관리·내부통제 분야가 국가와 산업을 초월해 통용되는 '글로벌 공통 언어'라는 점을 강조한다. 홍준기 삼일PwC 감사부문 대표는 "내부통제 전문성과 AI 기술을 결합해 국가와 언어의 장벽을 넘어선 솔루션을 구현했다는 점, 그리고 자문 중심의 전통적 비즈니스 모델을 넘어 독자 AI 솔루션의 해외 상업화라는 새로운 혁신 모델을 제시했다는 점에서 의미가 크다"며 "PwC 회원사는 물론 해외 기업 대상의 서비스 확대도 적극 추진할 것"이라고 말했다.

윤여현 삼일PwC 파트너(첫 번째 줄 가운데)가 지난 9일 해외 PwC 오피스에서 AI 기반 내부통제 자동화 솔루션 본격 도입 안내 프로그램 참가자들과 기념 촬영을 하고 있다. 삼일PwC 제공 AD 원본보기 아이콘

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



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