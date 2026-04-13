리얼투데이, 부동산원 자료 분석

올해 1~2월 전국 아파트 청약 당첨자 가운데 30대 이하 비중이 60%를 넘어섰다. 특별공급 당첨 가능성이 높아진 데다 정책대출 활용도가 높은 점이 영향을 끼친 것으로 보인다.

13일 부동산 정보제공업체 리얼투데이가 한국부동산원의 연령별 청약 당첨자 정보를 분석한 결과를 보면 올해 1~2월 전국 청약 당첨자 7365명 가운데 30대 이하가 4507명으로 61.2%로 집계됐다. 30대 이하 비중은 지난해 54.3%, 2024년 51.8% 등 그간 50%대 수준을 유지하다 올 들어 처음 60%를 넘어섰다. 부동산원이 2020년 관련 통계를 내놓은 이후 30대 이하 비중이 60%를 넘어선 건 올해가 처음이다.

서울 남산 전망대에서 바라본 시내 곳곳에 아파트 단지가 빼곡하게 들어서 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

청년층이나 신혼부부를 대상으로 혜택을 늘리고 소형 면적 공급이 증가한 영향으로 풀이된다. 신혼부부나 생애 최초 특별공급 내 출산 가구를 우선 배정하는 등 신생아 우선공급제도가 안착했다는 평가가 나온다. 주택도시기금에서 최초 주택구입 자금을 지원하는 디딤돌 대출을 비롯해 신혼부부 전용 구입 자금, 신생아 특례 등 다양한 정책대출을 활용할 수 있는 점도 30대 이하가 몰린 배경으로 꼽힌다.

AD

여기에 전용 60㎡ 이하 소형 아파트가 늘어난 점도 영향을 끼쳤다. 올해 1~2월 60㎡ 이하 일반공급 물량은 1119가구로 전체의 28.6% 수준이다. 지난해 11.0%, 2024년 14.1% 수준에서 확연히 늘어난 수준이다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>