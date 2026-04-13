시크릿 포함 총 5종 출시

팝마트(POP MART)는 '트윙클 트윙클(Twinkle Twinkle)' IP의 신규 라인업인 '문 젤라또' 시리즈를 출시한다고 13일 밝혔다.


대표 제품인 '아이스크림 인형 키링'은 블라인드 박스 형태로 출시되며, 총 5종(시크릿 포함)으로 출시된다. 특히, 각 스쿱에 자석을 적용해 여러 개의 스쿱을 자유롭게 쌓을 수 있도록 설계됐다.

패션과 리빙을 아우르는 생활 밀착형 라이프스타일 아이템도 확충했다. ▲토스트 및 바게트(100cm) 대형 쿠션 ▲제빵사 인형(28cm) ▲핸드타월(6종) 등 홈 데코 제품은 물론 ▲바게트 백 ▲아포카토 크로스 백 등 감각적인 패션 아이템이 포함됐다. 특히 이번 시리즈의 '런치 백'은 보온·보랭 기능을 갖췄다.


트윙클 트윙클(Twinkle Twinkle) 제품 이미지. 팝마트

트윙클 트윙클(Twinkle Twinkle) 제품 이미지. 팝마트

AD
원본보기 아이콘

이번 시리즈 출시를 기념해 고객들이 직접 참여하고 즐길 수 있는 '트윙클 트윙클 젤라또 냠냠 챌린지'를 진행한다. 해당 챌린지는 오는 17일부터 23일까지 일주일간 팝마트 코리아 공식 네이버 블로그와 네이버 브랜드 스토어를 통해 운영된다.

참여 방법은 이벤트 페이지 내 게임을 즐긴 후, 점수 결과 화면을 캡처해 인스타그램에 업로드하고 네이버 폼으로 접수하면 된다. 참여자 중 추첨을 통해 500명에게는 네이버포인트 1000원, 게임 고득점자 10명에게는 아이스크림 교환권을 증정할 예정이다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"점심 먹고 오는 동안 일 좀 해 놓을래?"…업무 방식 바꾼 '바이브 코딩'[무너진 코딩 성벽]① "점심 먹고 오는 동안 일 좀 해 놓을래?"…업무 방...
AD

팝마트 코리아 관계자는 "이번 트윙클 트윙클 문 젤라또 시리즈는 단순한 제품을 넘어 트윙클 트윙클의 따뜻한 세계관을 소비자가 직접 만지고 느낄 수 있도록 기획됐다"며 "디저트 컨셉과 접목한 제품을 통해 MZ세대의 소장 욕구와 라이프스타일 감성을 동시에 공략할 것"이라고 했다.


최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
신문의 날 OX퀴즈

신문의 날 OX퀴즈

신문 상식, 얼마나 알고 있나요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈