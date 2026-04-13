시크릿 포함 총 5종 출시

팝마트(POP MART)는 '트윙클 트윙클(Twinkle Twinkle)' IP의 신규 라인업인 '문 젤라또' 시리즈를 출시한다고 13일 밝혔다.

대표 제품인 '아이스크림 인형 키링'은 블라인드 박스 형태로 출시되며, 총 5종(시크릿 포함)으로 출시된다. 특히, 각 스쿱에 자석을 적용해 여러 개의 스쿱을 자유롭게 쌓을 수 있도록 설계됐다.

패션과 리빙을 아우르는 생활 밀착형 라이프스타일 아이템도 확충했다. ▲토스트 및 바게트(100cm) 대형 쿠션 ▲제빵사 인형(28cm) ▲핸드타월(6종) 등 홈 데코 제품은 물론 ▲바게트 백 ▲아포카토 크로스 백 등 감각적인 패션 아이템이 포함됐다. 특히 이번 시리즈의 '런치 백'은 보온·보랭 기능을 갖췄다.

트윙클 트윙클(Twinkle Twinkle) 제품 이미지. 팝마트 AD 원본보기 아이콘

이번 시리즈 출시를 기념해 고객들이 직접 참여하고 즐길 수 있는 '트윙클 트윙클 젤라또 냠냠 챌린지'를 진행한다. 해당 챌린지는 오는 17일부터 23일까지 일주일간 팝마트 코리아 공식 네이버 블로그와 네이버 브랜드 스토어를 통해 운영된다.

참여 방법은 이벤트 페이지 내 게임을 즐긴 후, 점수 결과 화면을 캡처해 인스타그램에 업로드하고 네이버 폼으로 접수하면 된다. 참여자 중 추첨을 통해 500명에게는 네이버포인트 1000원, 게임 고득점자 10명에게는 아이스크림 교환권을 증정할 예정이다.

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팝마트 코리아 관계자는 "이번 트윙클 트윙클 문 젤라또 시리즈는 단순한 제품을 넘어 트윙클 트윙클의 따뜻한 세계관을 소비자가 직접 만지고 느낄 수 있도록 기획됐다"며 "디저트 컨셉과 접목한 제품을 통해 MZ세대의 소장 욕구와 라이프스타일 감성을 동시에 공략할 것"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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